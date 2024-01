Le agenzie delle Nazioni Unite lanciano un appello congiunto per maggiori aiuti a Gaza

Il testo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Organizzazione mondiale della sanità riconosce che gli abitanti della Striscia corrono il rischio di morire di fame nel raggio di pochi chilometri dai camion pieni di cibo.

La dichiarazione invita Israele ad adottare misure urgenti per aumentare le consegne da cui dipendono i residenti nella zona assediata.

In questo senso, le agenzie hanno chiesto l’apertura di nuove vie d’ingresso, consentendo ogni giorno a più camion di passare attraverso i posti di frontiera e garantendo meno restrizioni alla circolazione degli operatori umanitari.

Ogni ora sprecata mette a rischio la vita di innumerevoli persone. “Possiamo prevenire la carestia, ma solo se siamo in grado di fornire forniture adeguate e garantire un accesso sicuro a tutti coloro che ne hanno bisogno, ovunque si trovino”, ha affermato Cindy McCain, CEO del Programma alimentare mondiale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato: “Quasi tutti i palestinesi a Gaza non consumano pasti ogni giorno, mentre molti adulti soffrono la fame affinché i bambini possano mangiare”.

Il direttore esecutivo dell’UNICEF Catherine Russell ha avvertito che i bambini a rischio di morte per malnutrizione e malattie hanno urgente bisogno di cure mediche, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, ma le condizioni sul campo non consentono di raggiungerli in sicurezza.

Il Fondo per l’infanzia stima che 335.000 bambini sotto i cinque anni a Gaza siano particolarmente vulnerabili, mentre nelle prossime settimane il tasso di deperimento infantile potrebbe aumentare di quasi il 30% rispetto alle condizioni precedenti alla crisi iniziata il 7 settembre/ottobre.

“Alcuni dei materiali di cui abbiamo un disperato bisogno per riparare e aumentare le scorte d'acqua non possono ancora entrare a Gaza. Sono in gioco le vite dei bambini e delle loro famiglie”, ha sottolineato il responsabile dell'UNICEF.

Le agenzie hanno chiesto a Israele il permesso di utilizzare urgentemente il porto di Ashdod, situato a circa 40 chilometri a nord, che consentirebbe di spedire maggiori quantità di aiuti e poi trasportarli direttamente su camion nelle zone settentrionali di Gaza, duramente colpite.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) stima che 260 palestinesi siano stati uccisi e altri 577 feriti nel periodo dal 12 al 14 gennaio.

L'OCHA ha aggiunto nel suo ultimo aggiornamento che i civili stanno affrontando continui bombardamenti israeliani nella maggior parte della Striscia e combattimenti sul terreno, rinnovando anche le richieste per il rilascio degli ostaggi.

Riyal dell'Oman/ebr