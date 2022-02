Reclamano lo spazio pubblico a Martínez Martelo | Globalismo

Al fine di ripristinare gli spazi pubblici per la fruizione delle comunità, l’Ufficio del Sindaco di Cartagena, insieme a diversi enti della contea, ha organizzato una giornata per ripristinare le aree verdi nel Parco Los Luceros a Martinez Martillo.

Tale attività è stata svolta con il supporto dell’Ufficio di Consulenza per i Mercati Pubblici, della Segreteria, dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, Cartagena, DATT, Polizia Nazionale, Veolia, Eco-bloc, Vigili del fuoco, Ufficio di Consulenza per la Gestione dei Rischi e disastri, il Ufficio del Sindaco della Città Storica e dei Caraibi del Nord.

Leggi qui: “Il 96% degli studenti di Cartagena è tornato in classe”: Miniducación

Fernando Abello, Direttore (e) Spazio Pubblico e Mobilità ha osservato: “Dall’ufficio del Sindaco di Cartagena, in accordo con il nostro piano d’azione, abbiamo lavorato alle procedure per il ripristino degli spazi pubblici, siamo partiti con questo parco che è diventato un parcheggio e questo serve tanto per il divertimento della comunità”.