Tutto questo in arrivo la prossima settimana sulla tua Xbox

Ci avviciniamo a febbraio con una sfilza di giochi in arrivo sulle nostre console Xbox la prossima settimana. Gennaio è stato un mese molto interessante e febbraio continuerà ad aumentare l’intensità dei rilasci come i giochi popolari di anello antico. Dal lancio di FromSoftware mancano ancora alcune settimane, quindi ora siamo tutti su ciò che arriverà nei prossimi giorni e non è un’impresa da poco.

La settimana arriva con entusiasmanti versioni Xbox e una varietà di giochi sia per Xbox Game Pass che per l’acquisto. Complessivamente abbiamo 11 nuovi giochi Disponibile dal prossimo 14 Febbraio. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il fantastico Offerte della settimana Da Xbox Store, con sconti interessanti per le nostre console, puoi rivedere tutti gli sconti tramite il seguente link. Tra questi 11 giochi abbiamo due stadi Per PC Windows.

11 nuovi giochi in arrivo su Xbox la prossima settimana