Storia, nuovi personaggi e altro ancora

Aurum Alley of the Sanctum of Exaltation è quasi pronto per ricevere tutti gli acquirenti e i personaggi Dan Heng (Imbibitor Lunae), Fu Xuan e Lynx ci daranno tutti i loro poteri quando si aggiorneranno alla versione 1.3 di Ferrovia stellare Honkai Nella data che vi sveleremo.

Questo aggiornamento verrà chiamatoVista celeste delle rovine terreneE inizieremo conoscendola nel trailer rivelato da Hoyoverse. Non dimenticare di abilitare la traduzione in spagnolo.

Se preferisci vedere una demo di divulgazione completa, Potete trovare qui.

Quando è l’aggiornamento alla versione 1.3 di Ferrovia stellare Honkai?

The Hoyoverse ha confermato che la data di rilascio della patch di aggiornamento Honkai Star Rail 1.3 sarà attiva Mercoledì 30 agosto 2023. Grazie alla magia dei fusi orari, è possibile per noi qui in America Latina dalla sera prima.

Nuova area: Vicolo Aurum

Universo simulato: Flagello

Herta’s Simulation Universe introdurrà “The Scourge” quando arriverà l’aggiornamento 1.3. Prende il nome dalla catastrofe causata molto tempo fa dal Tayzzyronth, l’Eone della Diffusione. Qui troveremo anche un file Nuovo nemico: Big Swarm Bug (Salima).

Avremo nuovi domini generati casualmente in cui possiamo aprire il percorso di propagazione.

Nuovi personaggi dalla versione 1.3 di Ferrovia stellare Honkai

Durante la Fase 1 di questa versione avremo un rapido avvio dura abluzione Con Dan Heng Imbibitor Lunae (5☆), Yukong (4☆), Asta (4☆) e Siete de Marzo (4☆). Nella fase 2 lo sarà Previsioni, profezie e profezie Con Fu Xuang (5☆), Lynx (4☆), Uncino (4☆) e Pela (4☆).

Dan Heng – Imperatore Launay

Dan hen rivelerà finalmente la sua vera forza e si unirà alla squadra come una personalità

Un genere fantasy a cinque stelle che segue un percorso di distruzione.

Dan Heng Imbibitor Lunae potrebbe consumare molti punti abilità di base

Lancia potenti abilità, potenzia il suo attacco base e, a seconda del numero dei suoi potenziamenti, il suo attacco base si trasformerà in modi diversi.

Alla sua attivazione finale, Dan Heng Imbibitor Lunae infliggerà danni immaginari a un bersaglio e ai nemici vicini, ricevendo anche una certa quantità di Sacred Gauge per compensare il consumo di punti. capacità di base.

Fu Xuan

Incastonato nella sua fronte c’è un regno misterioso proveniente dallo spazio che gli permette di prevedere ogni sua mossa. È un personaggio di Quantum Class a cinque stelle che segue il percorso della memorizzazione..

Le sue abilità garantiscono vari effetti, come la riduzione del danno e la rigenerazione.

HP attraverso il suo talento, riduzione del danno ai suoi alleati attraverso la sua abilità di base e danni quantici a tutti i suoi nemici attraverso il suo massimo.

Lince

Proviene dalla nobile famiglia Landau e È un personaggio di tipo Quantum a quattro stelle che segue il Metodo dell’Abbondanza.

In combattimento, Lunx è un personaggio di supporto con molteplici abilità curative.

Altre notizie da Ferrovia stellare Honkai 1.3

Aumentato il limite di potenza di Pathfinder. L’energia in eccesso può essere immagazzinata.

Nuovo evento di combattimento: Comando stazione spaziale.

Si è verificato un nuovo mistero: lo sproloquio di Aurum Alley.

Riscatta codici (valido solo fino al 18 agosto 2023)

LANPVGET8HFT

BA7NCHFA9HWX

ASN6CHXBRHW3

Se hai già Kafka e hai bisogno di una guida su questo personaggio, ti consigliamo Segui questo collegamento.

Fontana: Dichiarazione ufficiale Hoyoverse