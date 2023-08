Stile bianco, minimalista e scandinavo con tante idee per guadagnare contenimento e illuminazione

Gruppo bonus

Durante la progettazione della cucina, Estudio Bono ha tenuto conto fin nei minimi dettagli. Come, ad esempio, “il colore del lavabo è stato scelto per essere in perfetta armonia con il piano di lavoro, puntando su tutto in bianco per creare uno spazio luminoso e pulito”, dicono. E aggiungono: “Il rubinetto e il dosatore di sapone, con giocattoli tra il cromo e il bianco, Fanno sì che il tutto mantenga un’estetica delicataÈ qualcosa a cui prestiamo sempre particolare attenzione in tutti i nostri progetti”.