Storia e dettagli della collaborazione con 2B e A2

Qualche mese fa, durante la celebrazione del mezzo anniversario del famoso gioco “gacha”, lo studio coreano Shift Up lo ha confermato Avrà una collaborazione con il famoso franchise creato da Yoko Taro. È passato un po’ di tempo, ma non abbiamo dimenticato quella promessa e finalmente ne sappiamo di più. Hanno già confermato la collaborazione Dea della vittoria: Nick con vicino agli automi Oltre alla storia, dai un’occhiata a personaggi come 2B, A2 e Pascal.

Cominciamo guardando il nuovo trailer cinematografico dell’evento.

Quando inizia la collaborazione? Dea della vittoria: Nick con vicino agli automi?

Sappiamo già che questo “crossover” arriverà con l’aggiornamento alla nuova versione in Venerdì 1 settembre 2023.

Sulla base di ciò a cui abbiamo assistito durante gli eventi precedenti…Come “Croce” con L’uomo della motosega– Molto probabilmente avremo una piccola campagna ispirata al lavoro di Yoko Taro e potremo vincere diversi cosmetici, magari uno di Nikke dalla collaborazione, completando compiti e accedendo ogni giorno dell’evento.

Da quello che possiamo vedere, 2B e A2 saranno il Nikke che possiamo ottenere nella situazione gacha. Non sappiamo se riuscirete a ottenere anche Pascal – che non è entusiasmante come i suoi compagni di squadra ma sembra anche che giocherà un ruolo importante in co-op – o un altro personaggio come 2P o Kainé.

Avremo maggiori informazioni sulla Figura 2B e A2 giogo In Nikki E quali sono le loro competenze nei prossimi giorni.

Fontana: Il canale YouTube ufficiale del gioco