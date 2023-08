A Türkiye sono state scoperte due nuove specie di talpa

Creature sfuggenti che sono state nascoste nelle loro tane negli ultimi 3 milioni di anni. Questi sono due nuovi tipi di battesimo della talpa Talpa hakkariense E Talpa davidiana tatvanensised entrambi sono appena entrati a far parte della lista della ben nota famiglia Talpidae, che comprende talpe e passeriformi.

Dettagli della scoperta fatta da un team congiunto di ricercatori delle università Indiana (Stati Uniti), Ondokuz Mays (Türkiye) e Plymouth (Regno Unito), Recentemente raccolto a articolo Pubblicato sulla rivista specializzata Giornale zoologico della Linnean Society, in cui è stato riferito che aveva i test del DNA Confermare che la nuova specie è biologicamente diversa da altri parenti noti della famiglia.

Sebbene siano tipi diversi, Talpa hakkariense E Talpa davidiana tatvanensis Abitano le regioni montuose della Turchia orientale e si sono entrambi adattati a vivere a temperature che possono superare i 50 °C in estate, ma anche a trascorrere gli inverni sotto uno strato di neve spesso fino a due metri.

l’autore principale dell’opera, Professore di biologia acquatica all’Università di Plymouth Responsabile anche della scoperta di circa 80 nuove specie animali, Davide Belton, mostra che queste due nuove scoperte sono di grande importanza per diversi motivi. Da un lato, è molto importante Oggi è raro trovare nuove specie di mammiferi. “Solo circa 6.500 specie di mammiferi sono state identificate in tutto il mondo e, per fare un confronto, sono note, ad esempio, circa 400.000 specie di coleotteri”.

“Superficialmente, le nuove talpe che abbiamo identificato in questo studio sembrano simili ad altre specie, poiché la vita sottoterra pone seri limiti all’evoluzione delle dimensioni e della forma del corpo”, aggiunge. “In realtà, ci sono un numero limitato di opzioni là fuori per le talpe, ma noIl nostro studio evidenzia come possiamo, in circostanze come queste, sottovalutare la vera natura della biodiversità, anche in gruppi come i mammiferi, dove la maggior parte delle persone presume di conoscere tutte le specie con cui condividiamo il pianeta”.

le scoperte Aumentato il numero di talpe eurasiatiche conosciute da 16 a 18, ciascuno con le proprie caratteristiche genetiche e fisiche. Per identificare e distinguere questi ultimi due rappresentanti del genere, i ricercatori hanno studiato la dimensione e la forma di varie strutture corporee, avvalendosi di avanzate analisi matematiche, e le hanno confrontate anche con alcuni esemplari raccolti nell’ultimo Ottocento e ancora disponibili nel mondo. Collezioni museali.

Università di Plymouth

Identificato come una nuova specie di talpa, un esemplare di Talpa hakkariensis rinvenuto nella regione di Hakkari, nel sud-est della Turchia, è molto caratteristico in termini di morfologia e DNA.

Successivamente, l’analisi complementare del DNA delle talpe e il confronto dettagliato con altre specie conosciute hanno confermato la loro unicità. come conseguenza di, Talpa hakkariensetrovata nella regione di Hakkari, nel sud-est della Turchia, è stata identificata come una nuova specie di talpa, molto distinta in termini di morfologia e DNA.

Talpa davidiana tatvanensische si trova vicino a Bitlis, sempre nel sud-est della Turchia, è stato identificato come morfologicamente distinto, ma è stato classificato come sottospecie di Davide Talpa chi ero ioFu identificato per la prima volta nel 1884 ed esiste attualmente Elencato come una specie per la quale non ci sono dati sufficienti dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

“Non abbiamo dubbi che la ricerca futura rivelerà un’ulteriore diversità e che ci sono ancora sempre più nuove specie di talpa da scoprire in questa e nelle regioni vicine”, aggiunge Belton.

Un topo è molto utile per la scienza

Date le crescenti richieste di protezione della società Biodiversità globale, se cerchiamo di proteggere le specie, dobbiamo prima sapere che esistono”, continua. Grazie a questo studio, Abbiamo svelato una nuova specie rimasta nascosta, che ci aiuterà a comprendere meglio la biodiversità di questa famiglia di mammiferi e l’ambiente in cui vive, cosa che è sempre stata Essenziale affinché gli esperti di conservazione, e la società nel suo insieme, possano pensare al modo migliore per gestire ogni piccola parte del pianeta”.