Il peso e lo spazio di Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch

Red Dead Redemption è ora disponibile su Nintendo Switch e PS4. Il port rilasciato da Rockstar è già acquistabile, ma ti consigliamo di conoscere in anticipo il peso del gioco su ciascuna piattaforma.

Giovanni Marstone Ritorna sul retro del porto Red Dead Redemption (2010) ed è ora disponibile in digitale per PS4 e Nintendo Switch. Il famoso gioco Rockstar torna oggi in una versione intatta.

Dal momento che è stato rilasciato su PS3 e Xbox 360, è da lì che provengono quelle piattaforme, sebbene offra alcune piccole modifiche come Anti-Aliasing, Motion Blur e Subtize. Tuttavia, ciò che conta di più è Peso di questa versione sulle piattaforme attuali.

Quanto pesa Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch?

Ebbene, la verità è che il peso di Red Dead Redemption non cambia molto rispetto alle ultime due generazioni. Red Dead Redemption per PS4 e PS5 (Grazie alla retrocompatibilità) Ha un peso 10,43GB Nella sua versione 1.02.

da parte sua, La versione per Nintendo Switch ha guadagnato un po’ più di peso e arriva a 11,4 GB. Non sembra che avremo molti aggiornamenti, quindi lo spazio libero necessario non dovrebbe essere molto diverso di questi tempi.

Ricorda che il formato fisico di questo porting verrà rilasciato poco dopo, a ottobre, e sappi che questo gioco include anche il popolare gioco DLC Incubo non mortodove gli zombi hanno invaso il selvaggio West in una storia davvero divertente.

Otterrai questo porto per rivivere la famosa avventura di John Marston? Red Dead Redemption torna dopo 13 anni Per la gioia dei tifosi e di tutti coloro che all’epoca non potevano giocare.

Ecco come abbiamo valutato questo porting già disponibile su Nintendo Switch e PC: È un peccato che non sia stato fatto uno sforzo maggiore nella conversione, perché l’RDR originale è ancora un capolavoro. Anche con difetti, vale la pena riconsiderare.

Se stai cercando di goderti al massimo il ritorno del selvaggio West, sentiti libero di dare un’occhiata ad alcune delle nostre guide sul gioco come dove trovare i quattro cavalli di Apocalypse in Red Dead Redemption Undead Nightmare o la posizione dei migliori cavalli: trotto americano, mezzosangue ungherese e sellai del Kentucky.