Spazio per gli anziani | Castellón avrà presto un centro di riferimento, secondo Carrasco

Castellon ha completato i preparativi per aprire il Centro per anziani per una vita attiva e sanaÈ uno spazio rivolto alle persone di età superiore ai 60 anni e il suo lancio è previsto a breve. sindaco Castellon, Begonia CarrascoInsieme al Senior Advisor, Clara AswaraConsulente Area Partecipazione Cittadina, Vendite vincenti I tecnici del Comune hanno visitato in questi giorni le strutture del centro per conoscere direttamente i servizi che forniranno in città.

Il primo sindaco ha sottolineato che Castellón avrà presto il centro di riferimento che i nostri anziani meritano “perché sono parte attiva della città”. Avranno questo spazio 35mila persone con più di 60 anni in città Da usare e gustare tutto l’anno.

Informazioni sulla costruzione

È un edificio Che ha concluso i suoi lavori nel gennaio 2023 La precedente compagine governativa è rimasta al tavolo anche dopo la conclusione dei lavori e la preparazione dell’attrezzatura interna. “Sono passati mesi di paralisi e dal nostro arrivo, il 17 giugno, abbiamo cercato di invertire questa situazione accelerando il più possibile l’adattamento del centro per conformarsi alle normative vigenti e richiedendo i relativi permessi per aprire con tutte le garanzie”, dice il sindaco. , Begonia Carrasco.

E aggiunge: “Non crediamo nella politica della terra bruciata. È l’infrastruttura che Sarà un riferimento a Castellon Questo grazie al lavoro svolto dai tecnici comunali. Ciò che è successo è stata una cattiva gestione politica che ha ritardato a lungo la sua apertura. Per questo governo, la sua attuazione è stata una priorità e in questo momento si avvicina la sua inaugurazione”.

Il sindaco della città si è congratulato con gli ingegneri comunali per aver trasformato la vecchia Casa della Cultura in un edificio Un centro innovativo e sofisticato adattato alle nuove tecnologie Fornirà servizi a migliaia di vicini e migliorerà la loro qualità di vita.

Centro di riferimento per l’invecchiamento attivo e in buona salute Ha una superficie di 2.200 mq e offrirà più di 50 attività E competenza tecnologica nel progetto. Un servizio innovativo applicato alla salute fisica, mentale e sociale degli anziani. Le attività sono progettate per trasformare questo spazio in un centro di riferimento esperienziale che, attraverso diverse tecnologie innovative, offre molteplici possibilità di attività per le persone anziane, dove possono migliorare le proprie capacità e migliorare l’indipendenza personale.

Un centro pionieristico nella progettazione di processi, servizi e programmi che vanno oltre il concetto dei centri di invecchiamento attivo esistenti e rendono efficace l’idea di invecchiamento in buona salute.

Avrà anche un laboratorio di giardinaggio urbano per apprendere i concetti base del giardinaggio. Insegnare la consapevolezza, con l’apprendimento di tecniche per la gestione dell’attenzione; Insegnare yoga terapeutico riparativo per rilassare il sistema nervoso; Rieducazione del pavimento pelvico, educazione ipotensiva ed ergonomia posturale; Danza fitness, giochi mentali digitali; memoria; Videogiochi per anziani; Scacchi digitali. Viaggi sensoriali per la realtà virtuale o interior design in realtà aumentata e altri. Inoltre, verrà creato un Club di Top Entrepreneurs per coloro che vorranno offrire le proprie conoscenze, professionalità e tempo a chi ne ha bisogno.

bilancio

Il progetto prevede investimenti totali 3.520.908 euro Cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Comune di Castellón, nell’ambito del nono obiettivo tematico della Strategia di Sviluppo Sostenibile e Integrato, EDUSI Castellón. Di questi investimenti, 3.342.100 euro sono destinati alla manodopera, 114.357 euro alle apparecchiature informatiche e 64.451 euro ai mobili.