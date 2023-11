Alienware ci porta nel futuro ed elenca i PC dotati di processore AMD Ryzen 9000

AMD sta lavorando sull’architettura Zen 5. Questa architettura rappresenterà un miglioramento significativo rispetto allo Zen 4. Si prevede che questa nuova architettura offrirà un miglioramento IPC dal 10% al 15% rispetto allo Zen 4, e si dice che ci saranno anche versioni configurate con nuclei Zen 5c.

Ci sono ancora molti dubbi sul futuro di questa architettura, tanto che ora sembra che AMD potrebbe passare dalla numerazione 8000 per saltare direttamente alla numerazione 9000. Si tratta di un leak proveniente da fonti cinesi, dove si vede una nuova Laptop Alienware che verrà configurato con Ryzen 9000 L’immagine potrebbe essere stata manipolata e falsa, oppure potrebbe essere materiale interno utilizzato da Alienware per test relativi alle versioni future, chi lo sa.

AMD ha fatto passi da gigante nella nomenclatura in più di un’occasione, e in questa occasione potrebbe aver deciso di riservare la numerazione Ryzen 8000 ai modelli destinati ai laptop, mentre la numerazione 9000 sarà utilizzata solo nei processori ad alte prestazioni per computer desktop. Potresti anche decidere di saltare la numerazione 8000 e di far sì che entrambe le famiglie di processori arrivino con la numerazione 9000. Tutte le possibilità sono ora aperte.

Come abbiamo detto, l’immagine potrebbe anche essere falsa, in quanto mostra l’Alienware R15 e non l’R16, ma poiché i primi materiali promozionali a volte utilizzano immagini di riempimento, anche questo non è qualcosa che può essere completamente confermato. Si prevede che AMD introdurrà l’architettura Zen 5 nella seconda metà del 2024. Non c’è una data specifica, ma da quello che l’azienda ha fatto con i lanci precedenti sembra che alla fine potrebbe arrivare, forse tra ottobre e novembre.