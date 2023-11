Uno smartphone con 12GB di RAM e ricarica da 150W, al prezzo di soli 250 euro

Se desideri uno smartphone per molto tempo e uno dei migliori prezzi di spedizione del momento, questa è la tua offerta.

Il Realme GT Neo 3 con 256GB di spazio di archiviazione può essere tuo con un buono sconto di quello che fa la storia.

È ora di acquistare uno smartphone di fascia alta Più economico che mai. Il modello di punta del Realme GT Neo 3 è appena crollato 250 euro su AliExpress Plaza. Allo stesso tempo, questo costo mobile 495 euro su Amazon. Le differenze di prezzo sono enormi ed è difficile rifiutare l’offerta. Puoi scegliere tra un modello Bianco e blu elettrico.

Realme Terminal è uno di questi Cellulari sconosciuti Ma una volta che lo avrai tra le mani e lo utilizzerai, ti renderai conto del suo grande valore. Questa fantastica offerta AliExpress è Grazie alla Giornata dei Single (11 di 11), che inizia oggi e i cui tagliandi saranno disponibili fino al prossimo 17 e 18 novembre.

Realme GT Neo 3 (12/256 GB + 150 W) Acquista su AliExpress: Realme GT Neo 3 (12/256 GB + 150 W)

Ottieni il telefono più accattivante nel Giorno dei Single a 250€

Questo terminale Realme è in vendita in tre configurazioni: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. E il prezzo più interessante è il migliore di tutti. Inoltre, questo modello ha Ricarica rapida da 150 W per la batteria da 5000 mAh. In questo modo possiamo assolutamente affermare che è uno dei telefoni Realme con la migliore batteria sul mercato.

Questo è un ottimo telefono cellulare con Lo spessore è di soli 8,2 mm E peso 188 grammi. Il suo corpo è rifinito in policarbonato altamente resistente. Di fronte troviamo un bellissimo schermo Schermo Amoled Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di 120 Hz Di soda e brillantezza 1000 nit massimo. Il vetro è protetto da Gorilla Glass 5 e lettore di impronte digitali Lo abbiamo sullo schermo.

È un terminale molto potente con prestazioni solide, raggiungendo quasi 850.000 punti nel test Antutu. Unisci a Processore Dimension 8100 Ultra con 12 GB di RAM LPDDR5 e A Memoria interna 256GB UFS3.1. Attualmente funziona su Android 13, ma molto presto verrà ufficialmente aggiornato ad Android 14.

D’altra parte, il suo sistema di telecamere è molto buono. Sul retro è presente una tripla fotocamera Stabilizzatore ottico Un’immagine composta da un sensore 50MP f/1.88 Sony IMX766, 8MP grandangolare Sony E un obiettivo macro. Puoi registrarti su 4K a 60 fps Senza scherzare. Come fotocamera selfie, l’obiettivo da 16 MP di Samsung fa un lavoro assolutamente fantastico.

Poiché sappiamo che un cellulare deve avere tutti i tipi di sistemi di comunicazione, in questa nuova versione di GT Neo 3 li avrete tutti (o quasi). Ha compatibilità con Reti 5G, NFC Per i pagamenti senza contatto, Bluetooth5.3 bassi consumi, Wi-Fi 6 Per Internet molto veloce e stabile, usabilità Doppia SIM e GPS Per non perdersi.

