Bizkaiko Txakolina ha presentato il suo nuovo regolamento e lo spazio di formazione online Eskola

Il consiglio di regolamentazione della DO Bizkaiko Txakolina ha presentato le novità incluse nella modifica del suo regolamento che include la classificazione delle nuove modalità di produzione delle cantine in Bizkaia. Allo stesso modo, ha svelato Project Eskola, uno spazio online aperto per approfondire la conoscenza di Txakoli.

Entrambi gli spettacoli saranno presentati nell’ambito della seconda edizione di Bizkaiko Txakolina Enoteka, un evento in cui sono stati degustati diversi tipi di txakolis provenienti da cantine associate a DO.

Modifiche al regolamento

L’Organismo di Vigilanza ha introdotto le modifiche da apportare al Regolamento DO per adeguarlo alle nuove esigenze normative poste dai vari chiarimenti che le aziende vinicole hanno apportato negli ultimi anni, a seguito del loro continuo lavoro di ricerca e innovazione anche in questo ambito come in Cantina.

Le varietà rosse Cabernet Franc, in Basque Berdexaria, e Pinot Noir, vengono incorporate nel nuovo regolamento come varietà autorizzate senza restrizioni, ha spiegato Garikoitz Ríos, presidente della Cantina Itsasmendi e membro del comitato che ha redatto il nuovo standard. Secondo lo stesso Rios, la regolamentazione dovrebbe essere “lo strumento che facilita il modo in cui i produttori possono svolgere meglio il loro lavoro, sempre nelle aree della qualità e della sostenibilità”, poiché Bizkaiko Txakolina è stato uno standard da quando la DO è stata fondata 27 anni fa.

Garikoitz Ríos ha anche annunciato la scomparsa del limite di altezza per la viticoltura, fissato finora a 400 metri, e la riduzione della produzione di uva per ettaro, che ora è di 11.500 kg per le varietà bianche e di 9.500 kg per gli inchiostri. Questo calo della produzione è dovuto alla ricerca sul txakoli di qualità sin dall’inizio dell’operazione nel campo.

Il requisito di gradi alcolici minimi, acidità totale in ogni tipo di txakoli e alcune modifiche nelle note gustative costituiscono la modifica più innovativa nel regolamento.

Nuove categorie

Garikoitz Ríos ha anche annunciato notizie riguardanti l’etichettatura e la classificazione di txakolis. Apparirà così presto un nuovo sistema di etichettatura Bereziak che distingue questi due stili dai più classici txakoli. Possiamo trovare berisiaco bianco, rosa o rosso.

L’emendamento al nuovo regolamento include una nuova categoria di vini speciali Apartak o Singulares, che copre il costante sviluppo e l’innovazione dei produttori registrati, compresi i vini ottenuti da processi di produzione meno comuni. Inoltre, la categoria del vino da vendemmia tardiva è ora chiamata Uztagoienak o Last Harvest con nuovi standard adattati alle condizioni del nostro ambiente naturale.

Queste modifiche riguardano anche i vitigni accettabili e la graduazione dei vari txakoli, tra gli altri criteri.

Bzcaya Texacolina School

La tecnologia di promozione del Regulatory Board, Maider Zalduondo, ha presentato il progetto Eskola, che è un’ottima opportunità sia per i professionisti che per gli amanti del vino per approfondire la conoscenza di Bizkaiko Txakolina. È uno spazio online in cui verranno studiati diversi aspetti della DO, come regolamenti, storia di Txakoli in Bizkaia, geografia, clima, suolo, diversi vitigni, loro viticoltura, enologia e diversi stili di Txakoli de Bizkaia.

Ogni sezione includerà una presentazione scaricabile e ci sarà un breve esame finale che premierà coloro che supereranno il titolo di Mezulari Txikia, fino a diventare un Bizkaiko Txakolina Ambassador per le loro conoscenze certificate.

Il progetto Eskola sarà completato con una conferenza annuale faccia a faccia, dove professionisti del settore completeranno la loro conoscenza di Bizkaia txakoli attraverso una formazione faccia a faccia, dove oltre alla formazione teorica, verranno visitate le cantine e si terranno degustazioni . Ecco come sarà formato Mezulari Nagusiak da Bizkaiko Txakolina.

La seconda edizione di Enoteka che Bizkaiko Txakolina ha tenuto questa mattina a San Mamés si è conclusa con una degustazione di diversi txakoli prodotti dalle cantine DO, abbinati a fiori di formaggio, un modo suggestivo e inedito per assaporare questo prodotto.