Tutto ciò che riguarda il Samsung Galaxy Tab A8 è trapelato, anche il suo prezzo ragionevole

Conosciamo ancora nuovi dettagli sui futuri tablet che Samsung lancerà sul mercato. Tanto che ora sappiamo nuovi dettagli su un altro dei tablet di fascia media dell’azienda, il nuovo Samsung Galaxy Tab A8È senza dubbio uno dei modelli più apprezzati del marchio. Da ora in poi è stato filtrato praticamente tutto, se teniamo conto che nella sua scheda tecnica ci sono informazioni, oltre al suo prezzo, che possono darci un’idea abbastanza approssimativa di ciò che questo modello ci offrirà in quel momento .

funzioni filtrate

Questo nuovo tablet arriverà con un’estensione Extra grande, 10,5 pollici, con pannello con tecnologia LCD. Questo avrà una risoluzione Full HD, quindi sotto questo aspetto avrà buone specifiche. Inoltre, è un tablet con un certo formato panoramico, grazie al formato 16:10. Non sarà un tablet molto potente, ma sarà un solvente quando si tratta di svolgere le attività quotidiane. Perché conterrà un processore Unisuk T618, che non è un chipset molto utilizzato tra questi modelli, ma offre buone prestazioni.

Galaxy Tab A7 Lite | Samsung

Questo processore sarà accompagnato anche da 3 GB o 4 GB di memoria ad accesso casuale (RAM)32 GB, 64 GB, 128 GB Memoria interna espandibile tramite schede microSD. Nel reparto multimediale troviamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. Avremo anche quattro altoparlanti, per godere di un buon suono spaziale quando guardiamo i nostri contenuti preferiti attraverso le piattaforme di streaming. La batteria ha una buona capacità in quanto supera 7.000 mAh, che è più che sufficiente per un tablet di queste dimensioni.

Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung

Questo è sufficiente per far durare il tablet tutto il giorno con una carica completa. Oltre a queste funzionalità complete, è trapelato anche il prezzo di questo tablet, che sarà Circa 250 euro per cambiare, quindi sarà nella fascia media economica, seguendo la stessa situazione dei suoi predecessori. Nel frattempo, Samsung continua a lavorare sul resto dei tablet della sua gamma, che stanno per arrivare sul mercato.

High end in arrivo

Non solo sono in arrivo i tablet economici Samsung, ma anche i migliori della linea, il che è Samsung Galaxy Tab S8Quello che abbiamo incontrato qualche settimana fa che conterrà il nuovo processore Snapdragon 8 prima generazioneQuale sarà il processore più potente per il 2022 nell’ambiente hardware Android. Questo processore è stato visto con questo processore nel test delle prestazioni, dove ha anche dimostrato di avere 8 GB di RAM, oltre al sistema operativo Android 12, appena lanciato sul mercato.

Tornando al Samsung Galaxy Tab A8, non è la prima volta che conosciamo parte delle sue caratteristiche, o un prezzo approssimativo, ma in questo caso il leak arriva da varie fonti, che hanno raccolto tutto ciò che il tablet può offrirci al suo lancio , che non deve superare alcuni giorni o settimane.