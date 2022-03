AIFA concede strutture a commercianti e uomini d’affari per acquisire spazio nel distretto commerciale – El Sol de Toluca

Aeroporto Internazionale Felipe Angeles (AIFA) Ha fornito tutto il supporto in modo che i commercianti immobiliari possanoFabiola Ledesma ha sottolineato che tradizione e cultura hanno l’opportunità di accedere a uno spazio commerciale.

Fabiola, che con il vice di LuzMa Hernandez Bermúdez è responsabile del collegamento commerciale con il legislatore LXI, ha affermato in un’intervista che il suo compito è inviare tutte le informazioni chiare e tempestive in modo che tutti gli imprenditori abbiano l’opportunità di accedere a uno spazio commerciale all’interno dell’AIFA.

Ha osservato che i ricorrenti provengono da vari comuni dell’entità come Nicholas Romero, Tlalnepantla, Naukalpan, Ecatepec, Tekamak e altri, che offriranno prodotti come sapone terapeutico aggiuntivo, incenso, candele fatte a mano, prodotti in pelle e legno. Prodotti come giocattoli, dolci, artigianato tipico messicano in genere, e anche autonoleggi, agenzie di viaggio e pizze a marchio messicano.

“Facciamo tutti i collegamenti, diciamo loro i passaggi da seguire in modo che abbiano tutta la loro documentazione e così possano effettivamente essere i candidati idonei e quindi avere uno spazio fisico all’interno del distretto degli affari.“, Egli ha detto.

Spiegato finora Ci sono un totale di 80 ordini staticiL’80% di loro sono imprenditori e 20 aziende sono già costituite. Ha osservato che sono ammissibili tra le 45 e le 50 domande.

Tra le domande ritenute ammissibili, le domande che già coprono tutti i requisiti e le capacità richieste dall’AIFA sono comprese tra 25 e 30, di cui l’80 per cento sono imprenditrici, la maggioranza delle quali sono donne.

Fabiola Ledesma ha dichiarato che come tutti sanno sarà il 21 marzo quando l’AIFA entrerà in funzione, ha precisato che non sono ancora aperte le date di inizio per la realizzazione degli spazi commerciali veri e propri.

Ha spiegato che c’è un prezzo medio di ca 480 pesos al mese per metro quadrato in affittoIl minimo è di 15 metri e il massimo oscilla tra i 60 ei 120 metri.

Ha notato che la risposta che hanno ricevuto dai dipendenti dell’AIFA è stata molto buona, e hanno fornito le strutture in modo che i prodotti di artigiani, orafi, artigiani e produttori alimentari si riflettano come salse all’interno delle strutture dell’AIFA e siano accessibili a tutti gli utenti. essi.

Ha aggiunto che al momento non conoscono il numero di spazi fisici disponibili che saranno nel nuovo aerostazione, ma stanno ancora implementando i filtri per inviare i documenti di quelle domande che potrebbero essere ammissibili.

“Devono essere quelli la cui reattività, oltre al prodotto, è ciò che l’AIFA si aspetta davvero. Possiamo supportare un imprenditore, ma se la reattività ai prodotti richiesti per il marketing lo supera, allora invece di fargli del bene, gli facciamo del male , perché bruceremo il suo prodotto o lo serviremo.“, Egli ha detto.

Ha sottolineato che la risposta sia degli uomini d’affari che degli uomini d’affari è stata buona perché molti di loro hanno effettuato fusioni e in questa alleanza strategica erano “Posso lasciare il nome Messico ad alta voce“.

“Finora non è stato ancora assegnato loro un incarico ufficiale, siamo specificamente nel processo e penso che sarà la prossima settimana quando gli imprenditori qualificati e gli imprenditori verranno assunti e verrà assegnato loro uno spazio. Questa è la prima fase, ci sono ancora molte opportunità per chi ha bisogno di tutte queste informazioni“, ha espresso.

“Ci sono livelli di imprenditori, c’è chi dice sì al costo della locazione e anche chi sceglie uno spazio più ampio. C’è chi dice che non posso. Ma è qui che vengono fatte queste alleanze strategiche, quindi sei idoneo‘, ha finito.