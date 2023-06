Il mercato della realtà virtuale sta diminuendo, ma Meta e Apple potrebbero avere la soluzione

Le vendite di realtà virtuale diminuiranno in modo significativo nel 2023, ma i nuovi prodotti di Meta e Apple potrebbero rilanciare il mercato, secondo un analista.

IL Realta virtuale Un’idea futuristica non può più far parte del presente… o del passato, se le cose non cambiano. Secondo l’analisi delle vendite circanaI visori VR hanno ridotto significativamente le loro vendite nel 2023.

In particolare, il numero gestito dal gruppo NPD (che riflette i dati dagli Stati Uniti = è 70% in meno nei primi mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ci sono diverse ragioni per questo, come la concorrenza diretta con le console, che quest’anno ha beneficiato di un aumento dell’inventario, ma “La più grande sfida che deve affrontare il mercato della realtà virtuale e di altri dispositivi di realtà mista è Mancanza di prodotti innovativi”, secondo l’analista Ben Arnold.

Negli ultimi 18 mesi, ci sono stati relativamente pochi lanci VR e il problema più grande, secondo questo analista, è che Hanno preso di mira un pubblico di nicchiaCome aziende o utenti PS5 con PS VR2

Qual è la soluzione a questo blocco? “Il mercato della realtà mista MR necessita di un dispositivo certificato a livello globale“.

Meta e Apple detengono la chiave per sbloccare il mercato VR

Qui è dove giocano Obiettivo, che è già l’azienda più nota sul mercato con Meta Quest 2 (ex Oculus) e lancerà Meta Quest 3 alla fine dell’anno. E anche … manzana.

Los de Cupertino annunciaron la settimana scorsa Apple Vision Pro VR, su dispositivo di Realidad Virtual Mixta que quiere ledar el mercado… with a lujo product, de 3.499 dollar, ma que sea tan comodo y versatil que te animes a usa fuera de a casa. L’equivalente per iPhone della realtà virtualeo il sig.

Il lancio di nuovi prodotti da Meta e Apple amplierà la scelta dei consumatori, con una gamma tra premium, midrange e basic per tutti i budget e le preferenze.

Forse la chiave di tutto è scommettere una volta per tutte Realtà mistacioè non solo ti isolano dal mondo esterno (realtà virtuale), ma ti permettono di vedere fuori (e apparire), cioè, realtà aumentata: Questo è ciò che Apple vuole ottenere e questa potrebbe essere la spinta di cui il settore ha bisogno per crescere di nuovo.