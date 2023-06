Sebastian Roman prende il treno “Factor, Espacio San Feliz” con la sua “Retro-expositiva” – TAM-TAM PRESS

Questo martedì 13 giugno accadrà tra “L’astronauta San Felizsituato presso la stazione vivo Da lionese San Feliz de Torrio (c / Estación 3) Inaugurazione della mostra “galleria retrò” Dall’artista Lione Sebastiano RomanoAll’interno del programma “L’arte di camminare”. sarà in 20:00.. E mercoledì 14 in contemporanea anche lo scrittore colombiano Hectorabad Faciolence Sarà responsabile dell’avvio ciclo aree. Con l’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza massima.

Ricicla le grandi città e guarda come la natura le influenza. Il linguaggio complice utilizzato dal dialogo naturalistico e artistico è la proposta di questa mostra Sebastiano Romano. L’universalità del micro, e il costante emergere del consumo tecnologico che genera permanentemente rifiuti, sono i pilastri su cui l’artista rappresenta il suo modo di vedere e non comprendere il mondo attuale. Una galleria aperta alla luce di un modesto deposito ferroviario, che attende di vedere i viaggiatori arrivare con loro per condividere parole e arte.

ciclo aree

L’autore del libro “El olvido que seremos” Scrittore colombiano Hectorabad FaciolenceApre questo mercoledì ciclo areeall’interno del progetto “Welcome Mr. Book”, che si svilupperà nei prossimi mesi con l’incontro “El territorio del olvido”, in dialogo con Tommaso Sanchez Santiago.

Hectorabad Faciolence Nato a Medellin (Colombia) nel 1958. Ha studiato lettere e lingue moderne all’Università di Torino (Italia). Oltre ad articoli, traduzioni e critica letteraria, ha pubblicato, tra gli altri, i seguenti libri: Asuntos de un hidalgo dissolute (Alfaguara, 1994), The Culinary Treatise of the Sorrowful Woman (Alfaguara, 1997), Fragments of Hidden Love ( Alfaguara, 1998), Narrow (2003; Alfaguara, 2020), El olvido que seremos (2006; Alfaguara, 2017), La Oculta (Alfaguara, 2015) e What Was There (Alfaguara, 2019). Con il suo terzo romanzo, Basura (2000; Debolsillo, 2017), ha vinto il Premio I Casa de América per la narrativa innovativa in Spagna. Ha anche pubblicato un libro di poesie, The Involuntary Testament (2011); Un saggio, Las formas de la pereza (Aguilar, 2007), e un altro sulla narrativa, Traiciones de la memoria (Alfaguara, 2009). Ci sono traduzioni dei suoi libri in più di quindici lingue.

Il corso delle Regioni porterà autori come José María Merino, Ana Merino, Gustavo Martín Garzo o Luis Mateo Diez a San Feliz nelle prossime settimane.

:: A proposito di “Agente. Spazio San Feliz”

‘Fattore. Espacio San Feliz è uno spazio culturale con una propria biblioteca che nasce in un magazzino FEVE abbandonato nel comune di Leonese San Feliz de Torriosu iniziativa della redazione Edizioni Oallas E Signor Griffin Apprezzare la cultura da una prospettiva letteraria e rurale.