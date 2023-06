Exoprimal annuncia la sua seconda open beta in un nuovo trailer

A un mese dalla sua uscita, Exoprimal torna a chiamare i giocatori nella sua seconda open beta.

Exoprimal apre il 14 luglio

Solo un mese prima della sua uscita, exoprimal Non poteva mancare Capcom Showcase 2023, che ha mostrato nuove immagini e annunciato un file Seconda beta aperta che si terrà dal 16 giugno 2023 alle 00:00 (UTC) al 18 giugno 23:59 (UTC). Questa volta, i giocatori potranno godersi la storia iniziale, le missioni legate alla storia e le missioni cooperative per 10 giocatori dopo aver apportato modifiche all’esperienza di gioco, in base al feedback fornito da tutti i giocatori.

Lui Nuovo gioco d’azione online a squadre che esplora l’ultima tecnologia di tuta esotica utilizzata dall’umanità contro i dinosauri e ha rivelato un nuovo trailer in cui possiamo vedere più gameplay e incontri contro “I mostri più feroci della storia“.

Nella seconda beta aperta, Capcom monitorerà il gameplay dei partecipanti ed esaminerà il carico del server generato dal matchmaking con il gioco multipiattaforma in tutto il mondo. Manca infatti ben poco da migliorare al lancio del titolo, che uscirà prossimamente 14 luglio Su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC con Gioco multipiattaforma.

Annunci Capcom Showcase 2023

Aspetto di pragmatico È stata la grande sorpresa per Capcom Showcase 2023, anche se è stato un regalo avvelenato quando è stato annunciato un nuovo ritardo nella data di uscita. da parte sua, Ace Attorney: Apollo Giustizia Trilogia Era uno degli annunci della serata con la prima all’inizio del 2024, anche se non c’è lo spagnolo tra le sue lingue. all’estremità, Dogma del drago II È tornato mostrando immagini straordinarie in un nuovo trailer che ha anche rivelato le trame del titolo che possono essere giocate da sole o con un multiplayer fino a 4 giocatori.