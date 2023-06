Funo certificherà 4,4 milioni di metri quadrati di superficie affittabile entro il 2032

Nell’ambito della sua strategia di sostenibilità, Fibra Uno (Funo), primo fondo di investimento immobiliare, si è posto l’obiettivo di certificare entro il 2032 4,4 milioni di metri quadrati (m2) di superficie lorda affittabile dell’intero portafoglio immobiliare.

Lo ha affermato Ana Karen Mora, Direttore della Sostenibilità di Fibra Uno, che ha affermato che non si tratta di un obiettivo secondario, poiché richiede una grande quantità di investimenti, senza approfondire.

Tuttavia, ha affermato che solo nel 2022 hanno investito circa 600 milioni di pesos in spese in conto capitale per rinnovare o trasformare le loro proprietà, inclusi centri commerciali, edifici industriali e uffici.

“Certificare questa quantità di metri quadrati potrebbe significare il 40% del portafoglio totale di Fibra Uno, ma ci sono pochissime risorse su cui investire”, ha detto in una conferenza in occasione della presentazione della strategia aziendale ESG di FUNO.

Ha proseguito: “C’è fibra che non ammonta a 4,4 milioni di metri quadrati (di superficie affittabile). E per darvi una dimensione, se il nostro portafoglio industriale fosse una singola fibra, sarebbe solo il 30% più grande del secondo concorrente più importante nel mercato delle fibre e il doppio di quello del terzo più importante”.

Oggi, Vibra Uno dispone di 1,5 milioni di metri quadrati di superficie affittabile approvata sui 10,9 milioni di metri quadrati che compongono l’intera superficie affittabile (GLA) del suo portafoglio immobiliare che comprende centri commerciali, edifici industriali e uffici, tra le altre tipologie di immobili. .

Pertanto, in sette anni, Fibra Uno dovrà quadruplicare l’area certificata attualmente registrata.

Un altro obiettivo della stazione in materia ambientale è che il 20% del consumo energetico nelle sue proprietà immobiliari provenga da fonti energetiche rinnovabili, installando pannelli solari o acquistando energia.

“La strategia che ci eravamo prefissati nel 2030 ha raggiunto gli obiettivi per energia, acqua ed emissioni e li abbiamo sostituiti perché ci siamo posti l’obiettivo di ridurre i consumi energetici del 30% e ora stiamo fissando una nuova strategia per il 2032: il 20% dei nostri consumi arriva da energia rinnovabile, sia installando pannelli”, ha sottolineato Anna Karen Mora, solare o per ottenere energia.

Ha sottolineato che oggi il 5% dei centri commerciali – visitati da 450 milioni di persone ogni anno – dispone di pannelli solari, oltre a sistemi di monitoraggio energetico e illuminazione a LED, che ha ridotto quasi il 39% di energia in 7 anni.

Includevano anche sistemi di cattura dell’acqua piovana. Sul campo ha dimostrato che gli edifici per uffici di Torre Mayor e Torre Diana, situati a Città del Messico, grazie al sistema di gestione e riutilizzo dei fluidi, potevano durare tre giorni senza dover attingere altra acqua dalla rete pubblica.

Mentre nella parte sociale, cercano di far appartenere il 20% dei loro collaboratori a gruppi prioritari – questo include persone con disabilità, comunità indigene, genitori single, comunità LGBT e immigrati-. Oltre a includere la rappresentanza femminile nel suo consiglio di amministrazione.

Con la loro nuova strategia, si aspettano anche che il 100% dei loro debiti che contraggono o eminem siano legati alla sostenibilità o etichettati, sia in obbligazioni collocate in borsa che in crediti che contraggono con le banche. Questo perché questi tipi di prestiti hanno un tasso agevolato.

Fibra Uno vuole che tutto il debito che emette abbia attributi ESG