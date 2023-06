AMD mostra accidentalmente il chip Navi 32 con un design a chip piccolo simile a RX 7900: GCD + MCD

In un’intervista a Forbes con il CEO di AMD Lisa Su Vi lasciamo alla fine della notizia Un piccolo dettaglio che ora è stato scoperto da Hoang Anh Phu è sfuggito ed è stato rivelato in rete che ha rapidamente risuonato. L’intervista è stata pubblicata il 31 maggio e in essa si possono vedere diversi chip e i design dell’azienda e sembra esserci un chip di cui nemmeno AMD ha confermato l’esistenza: Navi 32.

Secondo tutte le informazioni, AMD ha pianificato di rilasciare tre chip grafici basati sull’architettura RDNA3: Navi 31, Navi 32 e Navi 33. Il primo chip viene utilizzato in Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX mentre viene utilizzato il terzo chip da Radeon RX.7600 e alcune soluzioni per laptop hardware. Quindi, la logica ci fa credere che le potenziali Radeon RX 7700 e RX 7800 utilizzeranno l’atteso chip Navi 32 e faranno di tutto.

Ci sarebbe spazio per un chip Navi 34 per le potenziali RX 7400 e RX 7500, ma non sappiamo se AMD lo abbia pianificato, abbia riciclato i suoi chip RDNA2 Navi 2x o semplicemente non abbia piani grafici entry-level per il 7000 serie.

Nel video di detta intervista si vede un chip Navi 32 accanto ai core EPYC Genoa, Raphael e Raphael X3D su un tavolo, in quella foto si possono vedere un chip principale e quattro buffer in quello che potrebbe essere molto simile a quello che abbiamo visto con Navi 31: template GCD (Graphics Composite Template) con attorno molte cache MCD (Memory Composite Template) denominate Infinity Cache.

Queste immagini coincidono con le indiscrezioni precedenti e si stima che il GCD avrà una dimensione di 200 mm.2 Che aggiungendo MCD finiremo con uno scivolo di circa 350 mm2.

Secondo le ultime informazioni, Navi 32 nella sua configurazione massima avrà 60 unità di calcolo che gli consentiranno di aggiungere 3.840 stream processor. Questo chip accompagnerà un bus a 256 bit, anche se ci rimangono poche speculazioni fino a quando AMD non lo annuncia.

VideoCardz riassume tutte le informazioni su queste tre soluzioni Navi 3x nella seguente tabella:

Di seguito l’intervista completa di Forbes:

