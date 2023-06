Kalimán e Space Pirates: The Incredible Man arriva alla sua quinta stagione su Radio Nacional de Colombia

A 60 anni dalla sua creazione, Kalimán è ancora moderno. Il 21 giugno inizia la sua quinta stagione su Radio Nacional de Colombia, un eroe in carne e ossa che Señal Memoria, la strategia di protezione di RTVC Sistema de Medios Públicos, mantiene come il primo giorno, grazie ai lavori di restauro. Le stagioni precedenti possono essere ascoltate su RTVCPlay.

Mercoledì prossimo, 21 giugno, andrà in onda la nuova stagione di una delle serie radiofoniche colombiane di maggior successo di tutti i tempi: Caliman, the Incredible Man, che riunisce i suoi fan dal lunedì al venerdì alle 19:00 su 68 frequenze. Radio Nacional de Colombia e via trasmissione sulla pagina ufficiale della stazione, comprese molte generazioni che ora potranno godersi la nuova storia, Los piratas del espacio.

Sempre accompagnato da Sulin, questa volta Kaliman incontrerà un’organizzazione terroristica all’inseguimento di lui, mentre si muoverà tra New York, Parigi, Lisbona, Istanbul, il Mar Egeo, Scorpio e Nassau alle Bahamas per smantellare una pericolosa rete che si muove. Sul commercio del petrolio nella contesa per preservare la ricchezza generata dall'”oro nero” e dall’esercizio del dominio mondiale.

Saranno circa 30 i personaggi che entreranno in azione durante i 178 capitoli che compongono questo episodio, dove il nemico che dovrà essere sconfitto sarà Jazeel, il capo della pericolosa organizzazione criminale.

Caliman, The Incredible Man ha segnato un’intera era nella radio colombiana. “Evoca la nostalgia di un pubblico che è cresciuto, maturato e invecchiato con esso, e che ancora oggi cattura l’interesse di coloro che sono sopravvissuti e trasmette quel fascino alle nuove generazioni”, osserva Jaime Silva, Señal Memoria Director, RTVC Marca. Il sistema di notifica pubblico responsabile del recupero e del ripristino di questo contenuto.

Con calma e pazienza, è così che Kaliman si è ripreso

Un preludio al primo capitolo di Kalimán y Los piratas del espacio, contenuto esclusivo di RTVC, il 20 giugno sarà il programma riepilogativo della fine della stagione, La Araña Negra, e un prequel della quinta stagione che inizia la successiva. Trasmissione.

Ma come fa Kaliman a continuare a servire Albrega? È grazie al lavoro degli specialisti della Fonoteca Señal Memoria. Lì, il contenuto che non fa parte dei capitoli è stato ripulito e le registrazioni che sono registrazioni in studio conosciute in alcuni casi come “fredde” e sono riferimenti o tentativi precedenti alla registrazione stessa, che non fanno parte del programma.

Una volta fatto ciò, il team di restauro ha iniziato a filtrare i suoni tecnici intesi come problemi di segnale, come respiro sibilante, perdita di continuità delle informazioni o suoni come l’induzione di corrente. Vengono filtrati uno per uno e rimossi in un processo di ripristino noioso e specifico in modo che la loro rimozione non influisca sul segnale audio stesso.

Dopo aver ripulito il rumore, hanno eseguito un po’ di equalizzazione per ottenere un po’ più di guadagno dalla voce e dai “paesaggi sonori”, dando all’ascoltatore la sensazione di ascoltare un episodio come se fosse stato registrato il giorno prima.

“Dopo questo restauro e pulizia del documento, abbiamo perfezionato le operazioni per normalizzare i livelli, cercando che il narratore avesse sempre lo stesso tono, la stessa forza nella voce; se Caliman sussurra, quel sussurro si sente chiaramente, oppure se è in aeroporto, il suono viene catturato, così come l’aereo e l’ambiente.

Il passo finale è stato la produzione. In alcuni casi, le scene audio sono andate perse a causa dello stesso segnale o della perdita di componenti sui nastri audio. Quindi ciò che viene fatto nella produzione è trovare lo stesso paesaggio sonoro in altre parti della classe per riportarlo nel luogo in cui non si sente più.

“Creiamo questo paesaggio sonoro alimentando lo stesso prodotto o capitolo, quindi viene nuovamente evidenziato, lo normalizziamo di nuovo e il risultato è il contenuto che gli utenti ascoltano oggi attraverso Radio Nacional de Colombia”, aggiunge Murillo.

60 anni e niente

Kaliman, The Incredible Man è un supereroe in fuga dal dominio delle grandi case di fumetti, come Marvel o DC Comics, che attira l’orecchio sul format radiofonico, proprio come se fosse un podcast. Inoltre, la storia di Los piratas del espacio tocca temi molto attuali come la sensibilizzazione sulla conservazione delle risorse naturali, il consumo di petrolio e la ricerca di fonti energetiche rinnovabili, ma in un contesto di emozione e suspense.

La storia, originariamente creata da Rafael Navarro Huerta e Modesto Vasquez González, con una sceneggiatura di Hector González Dueñas (Victor Fox), sarà trasmessa dal lunedì al venerdì e tutte le stagioni saranno ospitate anche su RTVCPlay, nel caso non lo abbiate già fatto . Era in grado di sentire qualsiasi. , come quelle corrispondenti alle quattro stagioni precedenti: Hong Kong Tiger, Miklos il Terribile, White Witch of Kilimanjaro e Black Spider.

Las aventuras del príncipe de la India, creato dal messicano Vasquez Gonzalez e dal cubano nel 1963, fece il salto nel fumetto due anni dopo e nel cinema nel 1972. Raggiunse così molti paesi dell’America Latina, tra cui l’Ecuador e la Colombia, dove ha presentò Circuito Radial Todelar Chapters nel 1965.

Tuttavia, il titolare dei diritti, Editorial Novarro, ha avvertito che Victor Fox, uno dei creatori e che aveva negoziato le storie con Todelar, non era autorizzato a venderle e che Kalimán non poteva adattarsi in Colombia. Ma l’interesse per le soap opera radiofoniche era già enorme, e il giornalista e annunciatore di Barranquilla Álvaro Ruiz Hernández, che ha lavorato con Tudlar, ha scritto nuovi libretti basati su ballate messicane, che sono state doppiate da Gaspar Ospina ed Erika Krum, tra gli altri. She Gave Life, andato in onda fino al 1995.