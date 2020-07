Spazio Domenico Romeo: “Una divisa per Nino”

La storia del fascismo raccontata ai bambini. Un viaggio pieno di emozioni quello che Francesca La Mantia fa con il suo libro “Una divisa per Nino” che verrà presentato alle 18 di venerdì 10 luglio in piazzetta Bagnasco di Palermo.

“Un viaggio intenso e toccante verso la consapevolezza e la scelta: da una divisa che non viene indossata per caso a una divisa che Nino sceglierà di non indossare”. S’intitola “Una divisa per Nino” il libro di Francesca La Mantia, Un bambino, Nino, in pieno Fascismo e durante la guerra di Etiopia (1936) cerca di diventare un bravo figlio della lupa per conquistare una sua compagnetta di scuola. Ma il suo fare un po’ goffo, l’amicizia con il suo vicino di casa, l’antifascista Ruggerini e con il figlio di questi, Gabriele, il ritorno dalla guerra del fratello maggiore di lui, provocheranno in Nino un radicale cambiamento e un rifiuto totale del regime e della violenza.

Rivolto a un pubblico giovane, il libro spiega ai più piccoli cosa sia stato il fascismo. Lo fa raccontando le vicende di Nino. Alla presentazione, promossa da Mondadori Point di via Villareale e dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, ci sarà il giornalista Massimo Brizzi a interagire e dialogare con l’attrice. Ingresso libero.

Domenico Romeo