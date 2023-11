“Sarò molto impegnato per i prossimi 6 o 7 anni.”

Ha rinnovato i film incentrati sul dio asgardiano Thor, aggiungendogli più freschezza e umorismo Noleggio moto E Thor: Amore e tuono, rispettivamente il terzo e il quarto capitolo della serie di supereroi Marvel. Ma Taika Waititi ora preferisce altre proposte lontane dalla Marvel. O almeno questo è quello che ha detto in un articolo su… Interessato al commercio. “So che non parteciperò… mi concentrerò sugli altri film che ho firmato.”Lo ha confermato mentre promuoveva il suo nuovo lavoro comico La squadra peggiore del mondo (Next Goal Wins) sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti il ​​17 novembre e in Spagna il 27 dicembre.

In linea di principio, lo scorso agosto, Waititi era aperto alla quinta parte di Thor. Tuttavia, recentemente Attraverso i social le voci si sono diffuse tra i fan Alcune informazioni ottenute indicano che il film è in fase di sviluppo, ma il regista neozelandese non sarà più dietro la macchina da presa in questa nuova avventura. Da un lato le indiscrezioni confermate dallo stesso regista riguardo al suo lavoro, Sottolineando che sarà molto impegnato durante i prossimi sei o sette anni, “e immagino che Thor 5 arriverà prima di questo.”.

Il che non significa che stia chiudendo le porte alla Marvel, o addirittura partecipandovi toro 5Ad esempio, come produttore. Riguardo allo sviluppo del lungometraggio, Waititi risponde che non sa se sia vero. Ma da parte sua, “Adoro la Marvel. Adoro Chris (Hemsworth).”Ha aggiunto.

Inoltre non ha avuto remore riguardo al fatto che un altro regista e sceneggiatore prendesse in mano il progetto, e lo ha commentato, mostrando un buon senso dell’umorismo. ““Non mi sentirò mai come se fossi stato ingannato.”È per spiegare. “Abbiamo una relazione aperta e se vogliono vedere altre persone, ne sono felice. Tornerò a letto con loro un giorno.”.

In quali progetti potrebbe essere impegnato Taika?

Il prossimo sarà probabilmente l’adattamento Clara e il sole Dal Premio Nobel Kazuo Ishiguro, un romanzo di fantascienza in cui Clara interpreta un’intelligenza artificiale specializzata nella cura dei bambini e ha bisogno del sole per ricaricare la sua energia. decisamente, Una storia che esplora ancora una volta il tema di ciò che ci rende umani.

Sta anche valutando la possibilità di adattare la graphic novel Incal A Alessandro Jodorowskypiù fantascienza mescolata ad avventura e filosofia, molto nella vena dell’illustre artista e regista cileno, Con un detective che affronta le forze più alte dell’universo. È anche aperto alla possibilità di produrre un film Guerre stellari. “È qualcosa che sta ancora bollendo.”Waititi ha detto.

E c’è ancora di più. la pellicola Torre del terrore Per la Disney, si ispira a una delle attrazioni dei suoi parchi a tema, che la riunirebbe di nuovo Scarlett Johansson Dopo Coniglio Jojoche è un adattamento diretto del leggendario manga Akira A Katsuhiro OtomoOltre a dirigere diversi episodi e servire come produttore esecutivo della serie All’interno di Chinatown Sugli alti e bassi dell’attore asiatico-americano, anche lui Eroi del tempoLa serie è basata su una commedia del 1981, diretta da: Terry Gilliam Comprende un discreto numero di membri non meno leggendari Monty Python. Beh, quasi niente. Sembra che sarà molto impegnato per sei o sette anni o più.

Vuoi essere informato sulle ultime novità su film e serie? Registrati per ricevere le nostre ultime novità.