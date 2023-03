Scaloni non lo ha mai invitato, è andato a giocare per l’Italia: “Non giocherò”

Lionel Scalloni Ha tenuto la sua prima conferenza stampa in questo doppio appuntamento FIFA in cui l’Argentina giocherà contro Panama e Curacao per celebrare la vittoria del Qatar della Coppa del Mondo 2022 davanti alla loro gente. Nello stesso doppio appuntamento ha esordito anche l’attaccante argentino Mateo Redegui, convocato in Italia.

Scolani all’ingresso ha spiegato che non aveva intenzione di telefonare Redegui per la nazionale argentina: “Non credo nel convocarlo. Sono favorevole a non cercare di convincere nessuno”. “Se gioca per l’Italia, speriamo che faccia bene”, ha detto il tecnico.

“Se Redegui gioca per l’Italia, speriamo che giochi bene. Non posso dire di non andare, perché potrebbe essere convocato in Argentina. E se non viene? L’ho colpito o no”. %uD83D%uDDE3%uFE0F Scalloni. pic.twitter.com/PSrvsnrbxM — VarskySports (@VarskySports) 21 marzo 2023

Redegui, argentino del campionato di prima divisione, che in passato è stato al Boca Juniors, ha accettato l’invito dall’Italia senza rientrare: “Non ha alcun senso se Redegui può essere in Argentina o meno, perché non ci crediamo siamo invitati, non possiamo dire che non sia andato in Italia, perché è andato in Argentina, dai, forse è stato prudente.

Ora con il nuovo invito per questi tornei, che hanno (quasi) tutti i campioni e qualche novità, è chiaro che i tecnici della squadra tengono conto solo degli stranieri: “Abbiamo dei bravi ragazzi in quella posizione. Vedremo nel futuro, che io lo batta o no”. Quei ragazzi sono Lautaro Martinez (Inter), Julin Alvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli, Italia) e Jokun Correa (Inter).