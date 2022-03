Sono arrivati ​​i podcast di Assassin’s Creed “Echoes of History”.

Ubisoft ha finalmente annunciato il lancio della nuova stagione dello storico podcast Assassin’s Creed in collaborazione con Paradiso Media. Dopo la prima stagione, pubblicata nel 2020, che racconta le epiche gesta dei guerrieri vichinghi. Questa serie “Ragnarök” inviterà gli ascoltatori ad approfondire le leggende della nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök. Ascolta una fantastica esperienza audio e storie emozionanti con gli approfondimenti dei principali esperti di mitologia norrena.

Il podcast Echoes of History oggi offre agli ascoltatori l’opportunità di vivere i racconti epici degli dei nordici. Immergiti nelle profondità dei nove regni dell’universo settentrionale. Arricchita dai commenti degli storici della mitologia norrena, la serie Ragnarök mira a mostrare come questa saga epica abbia influenzato la nostra cultura moderna.

Il podcast di Assassin’s Creed è suddiviso in 5 episodi da 15 minuti ciascuno

Presenta una serie di documentari storici audio. Rinomati storici ed esperti internazionali daranno vita alle gloriose storie della mitologia norrena come non hai mai sentito prima:

Episodio 1: La creazione del mondo e gli dei nella mitologia norrena

Episodio 2: I Nove Regni dell’Universo del Nord

Episodio 3: Dei, esseri straordinari e le loro imprese

Episodio 4: Loki, il dio imbroglione si è trasformato in un emarginato omicida

Episodio 5: Ragnarok, L’alba degli dei e un nuovo inizio del mondo

Il podcast Echoes of History è disponibile per l’ascolto in inglese, francese, cinese, tedesco e portoghese brasiliano su più piattaforme. piattaforme.

Con lo sviluppo guidato da Ubisoft Sofia, in Dawn of Ragnarök, Eivor deve abbracciare il suo destino di Odino, il dio nordico della battaglia e della saggezza. Il regno dei nani di Svartalfheim crolla e, in mezzo a questo caos, l’amato figlio di Odino, Baldr, viene catturato dall’immortale gigante del fuoco Surtr. I giocatori potranno scatenare nuovi poteri divini mentre continuano la leggendaria saga vichinga intraprendendo una disperata ricerca di salvataggio attraverso un mitico regno di contraddizioni.

Guidato dallo sviluppo guidato da Ubisoft Montreal*, Assassin’s Creed Valhalla offre ai giocatori un’esperienza avvincente di giocare a Ivor, un leggendario guerriero vichingo, cacciato dalla Norvegia da guerre infinite e risorse in diminuzione nel IX secolo d.C.

