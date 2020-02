Volley, Prima Divisione: la Blue Foxie Sicma batte il Decollatura

DECOLLATURA – Si è svolta all’Europalazzetto di Decollatura l’incontro di Prima Divisione di volley tra il Decollatura e la Blue Foxie Sicma.

Primo set con le squadre che si studiano combattendo punto su punto fino al 15 pari

Poi la Blue Foxie Sicma ingrana la quinta e vince il primo set 25 a 18

Inizio secondo set con il Decollatura che inizia subito forte 11 a sei parziale

E va a vincere il secondo per 25 a 13.

Inizio terzo set combattutissimo punto su punto fino alla ultimo con con la Blue Foxie che vince a fatica per 25 a22.

Quarto set con Decollatura che si porta in avanti per 6 a 4 con la Blue Foxie Sicma distratta il Decollatura si porta sul 13 a 8 allungando fino al 20 a 13

Vincendo il quarto 25 a 16

Quinto set combattuto punto su punto ma il Decollatura si porta sul 13 a 9 vincendo per 15 a 12.