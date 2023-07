The House of Famous: palinsesto, canale tv e dove verrà salvato oggi 20 luglio

Celebrity House è uno degli spettacoli più visti oggi e, dopo un lungo filtraggio mercoledì, Questo Il giovedì è la salvezzaQuindi il nostro capitano della settimana, Jorge Llosa, avrà l’opportunità di aiutare uno dei suoi compagni di squadra.

Qui ti diciamo come puoi guardare il programma in direttae il potenziale che possiede il rappresentante spagnolo, per dare una svolta interessante alla concorrenza.

Chi sono i candidati?

Questa settimana Apio Quijano, Nicola Porcella, Sergio Mayer e Mariana ‘Barby’ Juárez sono in pericolo, Quindi la decisione di Jorge è tra loro. Anche se molti fan sottolineano che l’interprete avrebbe potuto scegliere il pugile, perché insieme formavano una squadra.

Ecco come puoi vedere il giovedì salvifico da The House of Famous

Oggi, giovedì, andrà in onda su Canale 5 di Open Tv alle 22:00. Può anche essere visualizzato tramite l’app Vix+, a cui è possibile accedere gratuitamente e con un abbonamento a pagamento.

Mentre la domenica è il giorno della festa, che va in onda sul Canal de Las Estrellas, alle 20:30 Disponibile anche sulla piattaforma di streaming.

Lista dei partecipanti