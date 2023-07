Premios Juventud: tutti i vincitori, spettacoli musicali e il meglio della celebrazione di Porto Rico

18:33: Eslabón Armado ha vinto la migliore canzone messicana regionale per la canzone “Ella baila sola”, che ha registrato con Peso Pluma, che tra l’altro non era presente perché era in tournée con una presentazione stasera a Los Angeles.

18:28: La messicana Dana Paula ha vinto il premio Artista emergente e ha affermato che “il meglio deve ancora venire”.

18:21: Angela Aguilar ha portato Cuba al Teatro Premios Juventud restaurando il video che ha girato sull’isola per la canzone “Think of Me”. Questo è il primo tema promozionale per la sua imminente produzione musicale Bolero.

18:11: Camila Cabello riceve il Change Agent Award da Wisin.

18:04 Chincho Corleone canta alla cerimonia.

17:59: Le Hush Sisters salgono sul palco per eseguire la loro canzone I Think You Know.

17:54: Shakira vince il suo primo premio della serata per la migliore canzone pop/urbana SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 – BIZARRAP e SHAKIRA e ha immediatamente annunciato di aver vinto anche altri 7 premi, diventando la prima vincitrice della serata con 8 premi tra cui le categorie di Juventud Femenina Artist Awards, Best Song For My Ex (TQG), Girl Power (TQG), Best Urban Track (TQG), Best Pop/Urban Song, Best Pop/Urban Song, Best Pop/Urban Mix Challenge.

17:49: La Repubblica Dominicana è presente con una performance di Ilegalis con La Matiridista, Pavel Núñez e Fernando Villalona che rendono omaggio ai bei ritmi di Quisqueya.

17:38: Farruko appare sul palco dove è nato qualche anno fa con J Balvin. Vestito interamente in mimetica, il cantante portoricano è arrivato su un palco simulando una cappella su un pavimento desolato con un folto gruppo di ballerini.

17:34: Camilo presenta il giovane cantante lirico Emanuel Estuardo Yuk, originario di South Central Los Angeles. Questo giovane è stato selezionato per vincere uno dei tre premi “Agente di cambiamento” che la produzione presenterà stasera.

17:19: Chiquis e Snow Tha Product presentano in anteprima la loro prima collaborazione “Ni muerta” su un palco PJ all’aperto, un tema urbano che l’ha portata al debutto della figlia Jenny Rivera in un genere insolito a cui è abituata. Fu davvero sorpreso da questo suggerimento.

17:17: Le sorelle HA*ASH hanno portato a casa il premio per il miglior album pop di HAASHTAG

17:14: Danna Paola sale sul palco con il suo corpo di ballo in uno spettacolo ricco di azione.

17:11: Fuerza Regida è salito sul palco con PJ assaggiando il suo stoico sdraiato e interpretando la sua nuova canzone “Sabor Fresa” che oggi ha accumulato 29 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questa è la prima volta che questi ragazzi di San Bernardino, in California, si esibiscono a questo gala.

17:07: Wisin è salito sul palco con Chencho Corleone per cantare “Saoco”. E hanno realizzato il loro ultimo successo Baja Sube Sube per la prima volta in TV con Jowell & Randy.

17:00: Il Premios Juventud Party inizia al COLISEO De Puerto Rico con un’operazione dedicata alla musica RGGAETON prodotta da Daddy Yankee e Luny Tunes, con la performance di ángel e KHRIZ per eseguire “Ven Bailalo”, così come RKM e Ken-Y offre, Alexis e Fido insieme a Puert O Rican Chesca, mentre Zyte e Luny Tonshe hanno anche presentato il cantante e cantautore Akan Rai Now il tipo globale di musica di registrazione.

16:59: La celebrazione si conclude con Noche de Estrellas sul tappeto rosso del Premios Juventud e sul palco all’aperto, il cantante Luis Figuera ha portato la salsa alla cerimonia di chiusura.

16:39: Chiquis parla della sua nuova collaborazione intitolata “Ni muerta” con il produttore Snow Tha, che sarà una prima mondiale che la cantante regionale messicana realizzerà in un genere molto diverso da quello che l’ha vista esibirsi. In onore della memoria di sua madre, canterà con le sue sorelle “Pedacito de mi”.

16:29: I Fuerza Regida sono arrivati ​​a Puerto Rico dopo il successo del loro concerto al BMO Stadium di Los Angeles davanti a 22.000 persone e dopo aver sofferto amari con gli agenti della polizia di Los Angeles. I ragazzi della canzone “Dame Bebé” hanno raggiunto il Premios Juventud Club con cinque nomination.

16:18: Arriva Karen Leon sul tappeto di Premios Juventud, che questa sera collaborerà con il cantante colombiano Camilo. Inoltre viene fornito con 7 nomination al concorso. Anche i membri di Eslabón Armado arrivano dopo il loro spettacolo di successo alla Crypto.com Arena di Los Angeles sabato scorso prima di un tutto esaurito.

16:01: Il tappeto rosso dei Premios Juventud inizia con la presenza degli artisti nominati e conduttori della cerimonia, Alejandra Espinosa, Marcos Ornelas e Angela Aguilar, anch’essi arrivati ​​con quattro nomination.

READ Jose Luis "Albuma" Rodriguez ha annunciato una buona notizia 1/Undici Irregolarità sul tappeto rosso ai Premios Juventud 2023. (Università) 2/Undici Miguelis Castellanos sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) 3/Undici Migbelis Castellanos e Danilo Carrera sul red carpet del Premios Juventud 2023 a Puerto Rico. (Università) 4/Undici Chesca sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) 5/Undici Tony Dandrades sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) 6/Undici Jessica Rodriguez, conduttrice di Despierta América, sul red carpet del Premios Juventud 2023 a Puerto Rico. 7/Undici Il comico Marco sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) 8/Undici Sul tappeto rosso del Premios Juventud 2023 a Porto Rico. 9/Undici Borja Foces sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) 10/Undici Sul tappeto rosso del Premios Juventud 2023 a Porto Rico. (Università) Undici/Undici Jelena Solano sul tappeto rosso al Premios Juventud 2023 a Porto Rico.

(Università)

Elenco dei vincitori degli Youth Awards 2023

Miglior canzone messicana regionale

Qualità – FIRM GROUP & LUIS MEXIA

She Dances Solo – Armored Link e Featherweight/Winner

Fuori servizio – furtività

Il primo gatto – Joss Favela

Profezia – Tucano a Tijuana

LA COSA MIGLIORE DELLA MIA VITA – La TRAVOLGENTE BANDA EL LimÓN di RENÉ CAMACHO

Non è qui – Karen Lane

Non andartene (Live) – GRUPO FRONTERA

Se fa male, fa male, non può essere toccato

Vivo alle sei – Christian Nodal

Artista emergente

Etana

Cattiva generazione

panciotto;

Dana Paula / VINCITORE

Emilia

Kim Luisa

Gabé

Lola Indaco

Tokisha

Phil Antilian

Premi per giovani artisti

Angela Aguilar

Annita

Becky g

Camila Cabello

controlli

Carol J.

Maria Pechera

Rosalia

Shakira / VINCITORE

TINI

Miscela tropicale

Cambia del Corazin – Los Angeles Azul e Carlos Vives

Merengue – Marshmallow e Manuel Turizo

Il mantello – Romeo Santos e Rosala

Formula – Maluma e Marc Anthony

Monotono – Shakira & Ozuna / I vincitori

Pane di Yolanda – Melendy e Amy Nuviola

Passo – FONSECA & MATISSE

Se te lo chiedono… – Prince Royce, Nicky Jam e Jay Wheeler

Io – Don Omar, Aizen e Gente de Zona

Ti sei dimenticato di me – Frank Rice ft. Rafa Jiménez

Miglior canzone pop/urbana

Cairo – Carol J & Ovie alla batteria

Chow Baby – OVY ALLA BATTERIA E OZUNA

Cupido – Piccolo

Da 100 a 0 – MANUEL TURIZO

Deluso – Rosalza

Festa – Farina e Ryan Castro

CALDO – DADDY YANKEE E PITBULL

Non c’è legge – KALI UCHIS

Shakira: SESSIONI DI MUSICA BZRP, VOL. 53 – Bizarrab e Shakira / I vincitori

Totoro – Cestino

Miglior collaborazione pop/urbana

AEIOU – Trapunte di Justin e Robyn Schulz

ECSTASY – MANUEL TURIZO E MARIA BECERRA

Più grande di te – Natty Natasha, Daddy Yankee e Weisen Yandel

Le bambole – TINI, LA JOAQUI e STEVE AOKI

Quevedo: SESSIONI DI MUSICA BZRP, vol. 52 – BIZARRAP E QUEVEDO

RELEASE – DIMMI FLOW, Rao Alejandro, Maria Becerra, Farruko, MR. Scoop Vegas e Fatman

Congratulazioni – Shakira e Rao Alejandro

TQG – KAROL G & SHAKIRA / VINCITORE

LA TUA MEMORIA – WISIN, EMILIA, LYANNO

VACANZE – LUIS FONSI & MANUEL TURIZO

La migliore pista urbana

Caffè con latte – Pitbull

Abbandonato – OZUNA

LA BEBE REMIX – YNG LVCAS E PESO PIUMA

Bisogno – Finesti

TETEO NOTTE – SECH

Rambaton – Papà Yanni

Sadiq – senza Omar

Coniglietto cattivo, chiese Tito

TQG – KAROL G & SHAKIRA / VINCITORI

Yandel 150 – Yandel e FEI

potere femminile

Attivo – Chesca, Phil Antilian e Corinna Smith

Salta – Kazuo e il giovane Miku

DESPECHÁ RMX – ROSALÍA & CARDI b

Appeso a Tokyo – Madonna e Takesha

Entoxicao – Emilia e Nikki Nicole

La Lotto – Tini, Becky G e Anita

Lukita – Natty Natasha e Maria Pechera

NON TI VEDO PIÙ – THALIA & KENIA OS

Che tormento – Eurydia e Angela Aguilar

TQG – KAROL G & SHAKIRA / VINCITORI

La migliore canzone per il mio ex

Cupido – Piccolo

MI EXXX – WISIN & ANUEL AA

Sono tornato – Karen Lynn e Grupo Frontera

Shakira: SESSIONI DI MUSICA BZRP, VOL. 53 – Bizarrab e Shakira / I vincitori

UN X100TO – Collezione Frontera e Bad Bunny

Miglior disco pop

CLICHE – Jessie e Farrah

Dentro e fuori – Camillo

L’amore che meritiamo – Kani Garcoa

Famiglia – Camila Cabello

HAASHTAG – HA*ASH / VINCITORE

La quarta foglia – Pablo Alborn

La Nita – Pedro Cap

Gioca – Ricky Martin

Onestà – Carlos Rivera

XOXO – CNCO