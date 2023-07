I fan di The Witcher sono arrabbiati per un aspetto controverso della quarta stagione, e non senza motivo

Sì, la terza stagione di il mago in corso in Netflix Con un pubblico poco ispirato e aspre critiche da parte dei fan, ma sono davvero in bilico sul podio Teme che Henry Cavill sostituirà Liam Hemsworth. Cavill dice addio a Geralt di Rivia Sfortunatamente per i suoi co-protagonisti. mentre il presentatore spiega Lui ricorda E nel contesto del dramma, il produttore della serie solleva un brufolo tra i telespettatori con un commento che non è piaciuto affatto.

prodotto era Tomek BaginskiE Nei dati raccolti da Libro dei personaggi, quello che ha confermato di essere più che pronto per la partenza di Cavill in termini di trama. Per lui gli sceneggiatori hanno trovato il contesto necessario per giustificare una tale sostituzione dell’attore e lo faranno attingendo ai romanzi di Andrzej Sapkowski. “Lauren Hisrich E la sua squadra e io te lo dico Ci sono alcuni scrittori davvero bravi là fuori Tornati nella stanza degli sceneggiatori per la quarta stagione, sono riusciti a dare una bella introduzione a questo cambiamento e a quello Ben consolidato nei libriBaginski dice.

“Ti darò una piccola panoramica: le persone che conoscono profondamente i libri sanno anche che questo non è il tipico libro fantasy. Non è una storia che si svolge in un mondo. Non è una storia che si svolge in questo mondo e in quei libri e non esce da lì”. Stiamo parlando di un mondo enorme, davvero grande, ed è molto complesso…e anche qui so leggere!Senza dirlo esplicitamente, ha proseguito Pajinski, Pajinski ha parlato del multiverso e della differenza campi e fatti il mago, Scenari molto diversi pieni di creaturenemici e altri personaggi. Molti l’hanno preso come una scusa, una scusa multiversoDopo anni di exploit in DC, Marvel e altri epici, è stato visto molto. E molti fan sono rimasti sconvolti perché hanno visto il dramma arrivare nella quarta stagione.

“ I fan pensano che la scusa che danno per rifare Geralt de Rivia sia pigra e infantile

“Lo penso davvero Devono lasciarla andare E per non dargli più importanza, è un remake dello stesso personaggio, è chiaro a tutti, forse possono sopravvivere al cambiamento con una storia solida, una buona spiegazione e direzione, ma questo è da “tanti mondi” Non aiuta con l’immersione”, scrive un fan. Inoltre, non esiste un multiverso il magoSono solo altri mondi. Nella migliore delle ipotesi, il multiverso non assomiglia per niente alla Marvel e simili., Aggiungi un altro. “Non ho speranze per la serie”, ha ammesso.

La terza stagione, che andrà in onda il suo ultimo episodio la prossima settimana, sarà l’ultima con Henry Cavill nel ruolo principale. Cavill salta a Love Hammer 40.000 E altri progetti. Conoscendo le sue tradizioni, l’interprete è stato elogiato per il suo coraggio e la devozione al personaggio sul set.