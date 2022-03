Trailer di Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio, la nuova avventura del leggendario spadaccino

Il leggendario compagno del nostro ghoul preferito sogno d’affariE il un compagnoAncora una volta sul grande schermo, inizia un nuovo film da solista, questa volta circondato da nuovi amici e con una strana premessa: gli resta solo una vita. Come sai, si dice che i gatti ne abbiano diversi, e sembra proprio che Questo gatto con gli stivali ha ripetutamente spinto la sua presenza al limite. Quello era rimasto con solo uno nel caricatore.

Da Immagini universali Ora arriva il primo trailer di ‘Il gatto con gli stivali: ultimo desiderio‘, il seguito di’gatto con le scarpe2011. In questa occasione, Il tuo obiettivo sarà trovare quegli ultimi desideri per riavere le tue nove anime E non sempre sul filo del rasoio.

Il seguito di cantare!

Quest’autunno, vivi ogni avventura come se fosse l’ultima. Godetevi il trailer ora # gatto con le scarpe: L’ultimo desiderio 🐱 7 ottobre Solo nelle sale! pic.twitter.com/0t1EZezRxW Universal Pictures (@Universal_Spain) 15 marzo 2022

la pellicola Uscirà nelle sale il 7 ottobre, se tutto va bene, così dovrebbe essere una delle avventure più importanti dell’animazione tradizionale in celluloide (dove bisogna andare al cinema per vedere i film). Insieme a Rete Rimani sulle piattaforme, potresti Il gatto con gli stivali: ultimo desiderio Sceglieremmo anche un lungometraggio unico nel suo genere se contassimo solo i film usciti nelle sale.

egli è È un peccato continuare a guardare Le avventure del gatto con gli stivali senza Shrek e Ciuchino, nonostante abbia dimostrato di essere abbastanza forte da prendere parte a progetti individuali. Tuttavia, il fatto che questo chewing gum continui ad allungarsi ci fa sperare che potremo vedere questo gatto esotico in occasioni future strofinarsi le spalle con i suoi compagni per azioni future.