Nico de la Cruz, talentuoso centrocampista del River Plate e della Nazionale uruguaiana, è al centro dell’attenzione dei colossi europei e dell’Inter in particolare. Il 26enne ha dimostrato di essere una caratteristica fondamentale sia per il suo club che per il suo paese, e la sua prestazione impressionante è stata alimentata dal suo debutto con due gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 del Sudamerica contro il Cile. Interesse da parte di diverse squadre d’élite in Europa.

Secondo quanto circola su Fichajes.net, l’Inter intende acquisire i servizi di Nico de la Cruz nel mercato dei trasferimenti dell’estate 2024. Il club Nerosuri, noto per la sua storia e i suoi successi nel calcio italiano e nei paesi europei, cerca nell’uruguaiano. Un’occasione per rinforzare la sua squadra nella zona di centrocampo. De la Cruz si distingue per la sua versatilità e la sua esperienza nel calcio sudamericano, che lo rendono un candidato ideale per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Un gigante italiano che vuole ingaggiare Nico de la Cruz

Il contratto di Nico de la Cruz con il River Plate scade nel dicembre 2025 ed è chiaro che il giocatore ha l’ambizione di passare alla squadra d’élite a breve termine. In questa stagione ha contribuito con sei gol e tre assist per i Millionaires.

Resta però un mistero il prezzo a cui il River Plate vuole vendere i suoi gioielli uruguaiani. Le voci suggeriscono che potrebbe essere necessario uno sforzo considerevole per convincere il club argentino a separarsi da uno dei suoi beni più preziosi.

La storia di Nico de la Cruz è una testimonianza del talento coltivato in Sud America e della sua capacità di brillare sulla scena internazionale. Ora, con l’Inter che mostra un chiaro interesse, resta da vedere se il calciatore farà il prossimo passo della sua carriera verso l’apice del calcio europeo o se sceglierà di restare nel suo amato River Plate per continuare a scrivere la sua eredità in Argentina. Calcio… L’incertezza circonda questo entusiasmante potenziale trasferimento e gli appassionati di calcio seguiranno ogni sviluppo.