I cinque giocatori più pagati in Italia

Annunciato come Finanza del calcioSappiamo già chi sono i giocatori Una serie I migliori pagano dal loro club e quanto addebitano. Sia l’entità dello stipendio netto che quello totale permettono di creare nuove classifiche, questa volta i giocatori più pagati in Italia.

I cinque giocatori più pagati della Serie A

– Uno. Matthijs de Ligt: Il giovane rappresentato Mino Riola È al primo posto perché guadagna otto milioni di euro netti a stagione. Il giovane difensore federale, 22 anni, è prossimo alla partenza Torino Juventus Lasciare l’Italia per il mercato la prossima estate suonerà di nuovo forte.

Il FC BarcelonaUno dei club più interessati al giocatore sapeva già quanto guadagnava alla Juventus di Torino e l’olandese sapeva che avrebbe dovuto accettare una riduzione dello stipendio per raggiungere il Camp Nou.

-Due. Paolo Dipala: È il giocatore più pagato in Italia. Tuttavia, in termini di stipendio netto, è al secondo posto. La giovane Argentina non è stata ancora rinnovata con la Juventus a Torino, anche se entrambe le squadre hanno mostrato interesse a raggiungere un accordo non ancora raggiunto.

-3. Sladen Ibrahimovic: A 40 anni, l’attaccante senior svedese continua ad occupare le posizioni più alte della classifica italiana. In questo caso, i sette milioni di euro che addebita a stagione lo hanno portato al terzo posto nella TOP.

Accordo per collegare Sladon Ibrahimovic AC Milan Finisce a giugno, quindi il suo futuro è davvero sconosciuto.

-4. Alessio Sanchez: Il veterano cileno si unisce di nuovo per mano e ride Insaki. Alexis Sanchez è uno dei migliori giocatori da quando ha perso importanza secondo la giovane stella del suo tempo. Inter di Milano. L’attuale leader del campionato può difendere il titolo vinto la scorsa stagione.

-5. Adrian Rabiot: A sorpresa, il centrocampista francese occupa l’ultimo posto della nostra classifica. Questa era la situazione Aaron RamsayMa dopo essere stato trasferito agli Scottish Rangers, Adrian Robbie ha messo fine alla lista dei giocatori più pagati in Italia.