Yann Couto: “Ero sicuro che sarei andato al Barcellona…”

Yann Couto è passato dall’idea di giocare per il Barcellona all’essere un contendente da battere per il club blaugrana in campionato. A 21 anni, il brasiliano sta vivendo una stagione fantastica a Girona. Come il resto della squadra guidata da Michelle, sognano già di realizzare qualcosa di grande. “Contro il Barcellona è stata una giornata storica”.

Il giovane terzino ha partecipato al programma con Miguel Gutierrez Canve de Jock, oltre a vantarsi delle loro impressionanti prestazioni contro il Barcellona, ​​il brasiliano ha parlato di come si è sviluppato il suo arrivo nel calcio europeo.

“Quando ero campione con la nazionale brasiliana, ho visitato Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona”. Yan Couto

“Quando ero campione con la nazionale brasiliana, ho visitato Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona. Ero sicuro che sarei andato al Barcellona, ​​ma Pep Guardiola “Mi ha chiamato e le cose sono cambiate”, ha aggiunto. Cotto è attualmente in prestito al Girona dal Manchester City.

Era il 2020, quando giocava per il Coritiba, quando ricevette diverse offerte da club europei. Ciò che ha incoraggiato la squadra inglese a perseguire Cotto è stata la sua prestazione impressionante con la squadra giovanile brasiliana, con la quale è stato incoronato campione del mondo Under 17, e dopo soli 3 anni sapeva già cosa significasse fare il suo debutto con la nazionale brasiliana. Canarino.

“È complicato (la qualificazione al Leicester) perché manca ancora tanto campionato. E aggiunge: “Siamo ad un livello molto alto e vogliamo continuare così. Pur realizzando sogni, come entrare in Champions League, dobbiamo giocare una partita dopo l’altra”. governare. Yan Couto realizza i suoi sogni con il Girona.

