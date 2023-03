Rafa Nadal, una delle più grandi ispirazioni di Carlos Alcaraz

Dopo la sconfitta dei serbi al potere LajovicE Carlos Alcaraz è già negli ottavi di finale affiliato ATP di Miami. Nella conferenza stampa post partita ha discusso, tra l’altro, del suo straordinario momento di forma, ma ciò che senza dubbio ha colpito di più sono state le sue fonti di informazione.Ispirazione per avere successo.

uno di Palmare Era pieno di lodi Rafael Nadalpur riconoscendo che i loro tentativi di raggiungereColpi impossibili“Ritornano all’esempio che ha preso dalle Isole Baleari.

Carlos Alcaraz ha ammesso che la sua ammirazione per l’uomo di Manacor è stata una delle chiavi per cui ora, a 19 anni, è il numero 1 al mondo e continua a cercarlo.eccellenza“.

“La persona che un appassionato Quando ero più giovane lo ero Rafael Nadal. Stavo cercando di fare tiri impossibili, passaggi impossibili, Per lui era così“, È spiegare.

Ha anche affermato che il suo obiettivo al momento è quello di rendere orgogliosi i suoi cari: “Ora suono per mio padreE serio E tutta la mia famiglia Cercando di renderli orgogliosi di me“, Confesso. “Gioco per la mia famiglia, la mia squadra” ricercato.

Deve ricordare che suo padre, Carlos Alcaraz González Sognava di diventare un grande tennista professionista ed è arrivato secondo in Spagna. A causa delle circostanze della vita, il padre dell’attuale ragazzo non ce l’ha fatta, e ora suo figlio è stato in grado di farlo sorridere e restituirgli tutta la sua fiducia.

Nella prossima partita contro Tommy Paolo Il numero 1 del mondo continuerà a provare ad aggiungere un’altra vittoria per portare un’altra gioia alla sua famiglia, alle sue ‘ispirazioni’.