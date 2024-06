123 pulsanti, ridimensiona e altro ancora

In questa guida ti racconterò quali sono i migliori trucchi per la tastiera Android per eccellenza, ovvero Gboard. Scopri come ottenere il massimo dall’app che usi centinaia di volte al giorno

Tastiera Android per eccellenza: Gboard

Vuoi ottenere di più dalla tua tastiera mobile Android? Quindi quello che sto per dirti qui ti interesserà molto. Te lo spiegherò Quali sono i migliori trucchi per Gboard, la tastiera predefinita sulla maggior parte dei dispositivi. Qui scoprirai, tra le altre cose, come aumentare le dimensioni della tastiera del tuo telefono, quali opzioni avanzate dovresti attivare e cosa dovresti fare per attivare la modalità con una sola mano. Non puoi perderlo!

Abilita la cronologia degli appunti

Lui Cronologia degli appunti Ti consente di vedere tutto ciò che hai copiato di recente sul tuo dispositivo.

Ecco come puoi attivarlo:

Apri la tastiera. Clicca sull’icona del portfolio che vedrai nella riga superiore. toccare Attiva gli appunti. Da quel momento in poi, ogni volta che cliccherai su questa icona, avrai a tua disposizione i testi che hai copiato di recente.

Crea emoji personalizzati

IL Emoji personalizzati per Gboard Sono i più interessanti. Questa funzione ti consente di combinare due icone in una e trasformarle in un adesivo.

Tutto quello che devi fare è aprire il pannello emoji e… Selezionane due. Quindi attendi che si uniscano in alto e seleziona il risultato da inviare.

Utilizza la tastiera del tuo dispositivo mobile su Android TV

Sapevi che puoi utilizzare il telefono come tastiera su Android TV? Esistono anche modi per collegarlo alla tua Fire TV.

Se hai un dispositivo Android TV, installalo Casa Google Per poter controllare il dispositivo da remoto e scrivere nei campi di testo che appaiono sulla tua TV. Per i dispositivi Fire TV è necessario scaricare l’app FireTV per Android.

Abilita la modalità con una sola mano

Lui Posizione con una sola mano Rimpicciolisce la tastiera. Ciò semplifica la digitazione se puoi tenere il dispositivo con una sola mano.

Tutto quello che devi fare è tenere premuto Tasto emoji. Nel menu a comparsa, è necessario selezionare il pulsante sinistro per abilitare la modalità. Puoi spostare la tastiera da una parte o dall’altra e ripristinarla al suo stato normale puntando il pulsante freccia verso l’esterno.

Cambia le dimensioni della tastiera

In linea con quanto sopra, Gboard ti consente di personalizzare le dimensioni della tastiera. Questa opzione è disponibile nel menu principale della tastiera, a cui puoi accedere premendo il pulsante blu nell’angolo in alto a sinistra.

Quando vedi tutte le scorciatoie di Gboard, tocca Cambia dimensione. Quindi sposta i punti per regolare le dimensioni della tastiera come mostrato nell’immagine sopra.

Posiziona un’immagine di sfondo sulla tastiera

Gboard lo mette a tua disposizione argomenti diversi Con esso puoi cambiare l’aspetto della tua tastiera e personalizzarla in un modo unico. Potrai anche selezionare un’immagine e impostarla come sfondo della tastiera.

Tutto quello che devi fare è accedere Impostazioni della tastierafacendo clic sull’icona dell’ingranaggio e premendo problema. Quindi seleziona o fai clic sul design desiderato I miei argomenti Per scegliere l’immagine che hai nella gallery.

Utilizza un motore di ricerca GIF

Lui Motore di ricerca GIF Ti permette di inviare un’animazione nelle app di messaggistica che usi abitualmente.

È sufficiente premere il pulsante in un’app compatibile GIF Che vedrai nella riga superiore di Gboard. Quindi individua l’animazione che desideri, digita alcune parole chiave e inviala alla chat.

Usa la dettatura vocale

Lui Dettatura vocale Gboard è davvero buono. Per attivarlo ti basterà cliccare sull’icona del microfono che vedrai nell’angolo in alto a destra.

Una volta che la tastiera è in modalità di ascolto, inizia a parlare in modo che ciò che dici si trasformi in testo. Oltre a parlare semplicemente, è possibile Utilizza alcuni comandi Per aggiungere segni di punteggiatura. Ad esempio, diciamo Lui mangia Per aggiungere una virgola.

Dimentica il pulsante 123 con la riga di numeri

Lui Pulsante 123 Ti dà accesso a simboli e numeri. Tuttavia, se vuoi avere Accesso rapido ai numeriHai ancora una seconda opzione.

vai a Impostazioni > Preferenze E attiva l’opzione Una fila di numeri. Quando apri di nuovo la tastiera, vedrai che sopra la prima riga di lettere c’è una lettera in più dove si trovano tutti i numeri.

Aggiungi più lingue per una digitazione più completa

Se vivi in Zona bilinguePotresti trascorrere la giornata scrivendo in due lingue. Quando non configuri correttamente la tastiera, non riceverai suggerimenti predittivi in ​​una delle lingue che utilizzi e la correzione automatica farà il suo lavoro.

Ecco come puoi risolverlo:

Apri Impostazioni tastiera. Clicca su Le lingue. toccare Aggiungi tastiera. Trova la lingua desiderata e fai clic su di essa.

D’ora in poi potrai digitare in due lingue diverse in modo intercambiabile. Con tastiera Non è necessario passare da una lingua all’altraPerché la tastiera è responsabile di rilevare quale tastiera stai utilizzando in ogni momento.

Disabilita nascosto

Il correttore è pensato per essere utile. E dico “fare finta” perché a volte è più fastidioso che altro. Sicuramente ti è successo questo: quando vuoi digitare parole che non sono nel dizionario, Gboard non le cambierà per altri senza che tu te ne accorga.

Se ti trovi spesso in questa situazione, è meglio disabilitare questa funzione. Così è come lo facciamo noi:

Inserisci le impostazioni di Gboard. Clicca su controllo ortografico. Disattiva l’opzione Correzione automatica.

Migliora la privacy quando usi Gboard

Il fatto che Google ami curiosare in tutto ciò che facciamo non sfugge a nessuno. Anche da Gboard estrae ottimi dati per alimentare la sua macchina pubblicitaria (o per migliorare il prodotto, è il caso di dirlo).

Se vai alle impostazioni della tastiera e tocca la sezione PrivacyPotrai disattivarne alcuni Operazioni di misura a distanza Che viene applicato alla tastiera Android. Senza andare oltre, è possibile chiedere a Google di permetterci di condividere statistiche di utilizzo oppure di non personalizzare la tastiera in base ai propri schemi di digitazione.

