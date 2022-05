Criptovalute: ecco come è stata quotata oggi il 21 maggio 2022

Il Criptovaluta Si tratta di un asset digitale innovativo che ha visto un’enorme crescita negli ultimi tempi a causa di molti fattori che vi hanno contribuito, tra cui l’attuale focolaio della pandemia di SARS-CoV-2 o addirittura alcuni governi hanno deciso di donarlo Opportunità come corso legale.

Con questo in mente, sempre più persone stanno iniziando ad acquisire criptovalute per poter investire in qualcosa di “sicuro” e “affidabile” a breve e lungo termine, nonostante i livelli estremi di instabilità di cui soffre costantemente.

Per questo motivo, ti presentiamo un file Citazione dalle criptovalute più uniche Subito.

Bitcoin

Prezzo: $ 29.443.516

Variazione: 0,76%

innalzata

Prezzo: $ 1.978.938

Variazione: 0,9%

connettici

Prezzo: $ 0,999

Variazione: -0,02%

BNB

Prezzo: $ 311,57

Variazione: 1,56%

Litecoin

Prezzo: $ 70.081

Variazione: -2,8%

Dogecoin

Prezzo: 0,085 dollari

Variazione: -2,35%

Cos’è la criptovaluta?

Criptovalute o Criptovalute È un mezzo di scambio digitale (praticamente inesistente) chi indossa un crittografia cifrata Per garantire l’integrità delle transazioni e mantenere il controllo sulla creazione di nuove unità.

Bitcoin è nato nel 2009 e da allora sono state create molte criptovalute. Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin e LUNA sono tra i più popolari.

Le criptovalute hanno caratteristiche diverse che le rendono uniche, come ad esempio Non è regolato o controllato da alcuna organizzazioneNon richiedono intermediari nelle transazioni e vengono utilizzati blocchi contabili per prevenire la creazione illegale di nuove criptovalute.

Tuttavia, è indicato dall’assenza di autorità di regolamentazione come la banca centrale o entità simili Inaffidabile, volatile, incoraggia le frodi, non ha un quadro giuridico che supporti i suoi utenti, consentendo lo svolgimento di attività illegalitra le altre cose.

Puoi averlo Acquista o cambia valuta su portali specializzati. Il suo valore varia a seconda della domanda e dell’offerta e dell’impegno degli utentiquindi può cambiare più velocemente della moneta tradizionale, ma più persone sono interessate e vogliono acquistare una determinata valuta, più alto sarà il suo prezzo.

Tuttavia, tutti coloro che investono in questo tipo di asset digitali dovrebbero essere molto chiari sul fatto che questo modello porta con sé Alto rischio per il capitaleEbbene, così come può esserci un aumento, può esserci anche un crollo inaspettato e la fine dei risparmi dei suoi utenti.

Bitcoin è la criptovaluta più popolare, in forma di file. (Foto: EFE/Sascha Steinbach)

Boom dei bitcoin

Bitcoin è nato dopo la crisi finanziaria del 2008, ha promosso un ideale libertario e punta a mettere Istituzioni monetarie e finanziarie convenzionali. È stato creato da qualcuno di nome Satoshi Nakamoto, ma la sua identità rimane nascosta oggi.

Secondo un libro pubblicato da Satoshi Nakamoto, lo scopo della criptovaluta era Effettua pagamenti online direttamente da una terza parte all’altra senza passare per un istituto finanziario.

Così il 3 gennaio 2009 ha creato il primo blocco da 50 bitcoin. Ci sono attualmente circa 20 milioni di bitcoin in circolazione E la massa monetaria non smette di crescere con la continua emissione di nuove unità.

Nel 2013 bitcoin, che all’inizio non valeva quasi nulla, ha superato i 1.000 dollari e ha iniziato ad attirare l’attenzione delle istituzioni finanziarie. Mesi dopo, ha affrontato la sua faccia Grande crisi con l’hacking di MtGox Regia di Mark Karpels, in cui sono state scambiate fino all’80% delle unità in circolazione. I prezzi sono crollati e ci sono voluti tre anni prima che la criptovaluta si riprendesse

Ai massimi storici, il prezzo di Bitcoin ha raggiunto $ 68.000 e rimane la criptovaluta più popolare in questo mercato digitale.

Nonostante i progressi e la portata di Bitcoin e di altre risorse digitali, organizzazioni come la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca interamericana di sviluppo (IDB) rimangono scettiche riguardo POSSIBILI VANTAGGI di questo tipo di criptovaluta.

La mano di Elon Musk

Elon Musk è uno dei milionari che ha incoraggiato l’uso della criptovaluta

La popolarità delle criptovalute non è avvenuta in modo naturale, ma è stata guidata da personalità diverse, il che mette in risalto la personalità milionario Elon Musk.

Dalla metà del 2020, il proprietario fondatore di Tesla ha espresso commenti positivi sulle criptovalute attraverso il suo account Twitter, principalmente da Bitcoin e Dogecoin.

Elon Musk ha iniziato a inviare tweet positivi ed esilaranti su Bitcoin e l’anno successivo lo ha annunciato Tesla accetterà questa criptovaluta Per acquistare le sue auto elettriche, che è durato solo per poco tempo a causa delle preoccupazioni ambientali del milionario sull’estrazione di bitcoin.

Nello stesso anno, nel 2021, Elon Musk ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. All’inizio del 2022, la US Securities and Exchange Commission lo ha confermato Possiede quasi 2 miliardi di dollari in bitcoin.

I buoni commenti di Elon Musk su dogecoin È iniziato molto prima di bitcoin, nel 2019, quando ha twittato che potrebbe diventare La tua criptovaluta preferita descritta come “cool”.

I tweet del fondatore di SpaceX su dogecoin sono tornati con maggiore intensità nel 2021, più o meno nello stesso periodo in cui stava postando su Bitcoin, ad esempio, quando ha twittato che avrebbe mangiato “Happy Meal” di McDonald’s in TV se la catena di servizi veloci avesse accettato dogecoin. Avrebbe comprato alcune di queste criptovalute per suo figlio e l’avrebbe portata sulla luna, letteralmente.

All’inizio del 2022, Elon Musk ha fatto lo stesso con Bitcoin e Annunciato che Tesla accetterà Dogecoinma con alcune limitazioni.

Ogni volta che Elon Musk fa commenti sulle criptovalute, aumentano il loro costoanche se non in tutti i casi possono sopravvivere, in particolare dogecoin.

Il significato di Elon Musk su queste criptovalute è che di fronte a qualsiasi sua mossa, che non è necessariamente correlata alle valute digitali, riescono ad aumentare il loro valore.

A fine aprile 2022 e dopo diverse settimane di trattative, Twitter ha accettato l’offerta dell’imprenditore di acquisire il social network per 44 miliardi di dollariche ha causato Bitcoin, Dogecoin e altre criptovalute come memecoin e Luna aumenteranno di prezzo.

Anche una criptovaluta è nata, ancora in beta, chiamata “Elon compra Twitter” (Elon compra Twitter)Questo dopo la pubblicazione dell’intenzione di Elon Musk di acquisire il social network, che ne ha anche aumentato il valore.

Criptovalute in America Latina

Galleria fotografica. Nella foto è un segno di un’azienda che riceve pagamenti in criptovaluta in San Salvador. (Foto: EFE/Rodrigo Sura)

Criptovalute in Argentina: Nonostante il fatto che le valute digitali non siano state legalizzate in Argentina, la loro popolarità sta aumentando dopo decenni di instabilità finanziaria con cui i cittadini hanno dovuto fare i conti, diventando uno dei paesi dell’America Latina con la maggiore presenza di criptovalute. In questo senso, il presidente Alberto Fernandez ha suggerito di utilizzarlo per combattere l’inflazione.

Oltre a Bitcoin, un’altra criptovaluta popolare è LUNA, un token che viene scambiato nel sistema Terra e può essere acquistato sulla piattaforma Tienda Crypto. Questa criptovaluta è riuscita a ottenere un massimo storico di $ 119,18.

Criptovalute in Messico: La Banca del Messico (Banxico) ha deciso che nessuna delle istituzioni partecipanti al sistema finanziario nazionale può utilizzare o consentire operazioni di alcun tipo attraverso questi metodi di pagamento. Tuttavia, il paese è al 14° posto su 27 paesi con valute digitali, superando Venezuela e Colombia, con circa 13 milioni di utenti nel 2021, secondo uno studio di Finder.

Sul suolo messicano, l’uomo d’affari Ricardo Salinas Blego, una delle personalità più ricche del Paese, ha mostrato interesse per la criptovaluta e ha confermato che molte delle sue attività accetteranno bitcoin in futuro, compresa la sua banca, tra cui uno dei suoi negozi più famosi. .

Criptovalute in Perù: La Central Reserve Bank of Peru (BCR) ha chiarito che la sua missione non è quella di essere la prima o la seconda banca centrale a regolamentare l’uso delle criptovalute, a causa dell’instabilità che le caratterizza. Tuttavia, giorni fa, il capo di (BCR) ha confermato che BCR stava lavorando al proprio progetto di valuta digitale.

Criptovalute in ColombiaIl paese sudamericano ha più di 500 siti in cui sono consentiti pagamenti in criptovaluta. A dicembre 2021 è diventato il terzo Paese al mondo con la crescita più alta per i possessori di bitcoin, superato solo da Russia e Norvegia, secondo Finder.

Criptovalute in America Centrale: nel governo salvatoreconcedigli la fiducia il 9 giugno 2021 È diventato il primo paese a legalizzare Bitcoin come moneta legale. Inoltre, il presidente Nayib Bukele ha annunciato la sua intenzione di creare la prima Bitcoin City a Conchagua, che sarà finanziata da un token bond sostenuto da Bitcoin.

