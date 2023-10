17 ottobre anniversario: cosa è successo in questo giorno?

Ogni anno, il 17 ottobre, si commemorano anniversari ed eventi storici accaduti in Argentina e nel mondo che hanno lasciato un segno nell’umanità. In questa data si sono verificati eventi importanti che vanno dal Nascita di Sergio Goychoechea, Giornata della Fedeltà Peronista e prima trasmissione televisiva nel paese.

Di seguito vi raccontiamo i fatti più importanti:

1849 – Morte di Frédéric Chopin

È morto a Parigi all’età di 39 anni il compositore e pianista polacco Frédéric Chopin. È considerato uno dei musicisti più importanti della storia Uno dei maggiori rappresentanti del romanticismo musicale.

1930 – Apertura della Linea B della metropolitana

Tra le stazioni esistenti è stato inaugurato il primo tratto della Linea B dei treni della metropolitana di Buenos Aires Federico Lacruz e Callao. Nel corso degli anni si è ampliato fino a unire il quartiere di Villa Urquiza al centro di Buenos Aires.

[1945-OmaggiodiJuanDomingoPeróninPlazadeMayo[1945-تحيةمنخواندومينغوبيرونفيبلازاديمايو

Colonnello Juan Domingo Peron, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Saluta una folla riunita in Plaza de Mayo per chiedere la sua libertà. Il governo del generale Edelmiro Varel ne ha ordinato l’arresto sull’isola di Martin García in un contesto di crescente popolarità di Perón come ufficiale del regime militare che governa il paese.

1951 – Ultimo discorso di Eva Perón

Indebolita dalla malattia, la First Lady María Eva Duarte de Peron ha pronunciato il suo ultimo discorso dal balcone di Casa Rosada davanti a una folla di persone riunite in Plaza de Mayo per commemorare la sua morte. “Giornata della Fedeltà” Peronista Nell’agosto del 1951 tenne un discorso emozionante che divenne noto come il “Giorno delle dimissioni” perché abbandonò il suo sostegno al presidente Juan Domingo Peron nella sua candidatura alla rielezione.

1951 – Prima trasmissione del canale Set

Lui Canale 7 La prima trasmissione televisiva nel paese viene effettuata tramite Radio Khattab La First Lady María Eva Duarte de Perón da Plaza de Mayo In occasione della celebrazione della Giornata della Fedeltà Peronista.

1963 – Nasce Sergio Goicoechea

È nato a Zarate, Buenos Aires L’ex portiere e conduttore radiofonico e televisivo Sergio Goicoechea, Si è distinto per le sue brillanti prestazioni con la nazionale argentina, che ha vinto il secondo posto nella Coppa del Mondo FIFA in Italia nel 1990. In Coppa del Mondo, ha parato quattro calci di rigore in semifinale permettendo all’Italia di eliminare la squadra ospitante. .

Sergio Goicoechea para un calcio di rigore ai 90esimi Mondiali in Italia.

1972-Marshall B. Mathers

Il musicista e attore americano Marshall Bruce Mathers III, meglio conosciuto come Eminem “Re del rap”. Ha venduto più di 100 milioni di dischi.

1979 – Premio Nobel per la Pace a Teresa di Calcutta

Suora cattolica di origine albanese, Teresa di Calcutta (Anjezë Gonxhe Bojaxhiu) riceve Premio Nobel per la pace in riconoscimento del suo impegno umanitario A beneficio dei poveri, dei malati e degli indifesi. Nel 2016 Papa Francesco l’ha dichiarata santa.

2017 – Viene ritrovato il corpo di Santiago Maldonado

I soccorritori trovano il corpo dell’artigiano Santiago Maldonado in un’ansa del fiume Chubut, nella provincia omonima, dopo 77 giorni di scomparsa in seguito alla fuga da un’operazione in cui le forze della gendarmeria hanno rimosso un posto di blocco effettuato da membri della comunità Mapuche Resistencia di Cochamin per rivendicare le terre ancestrali. La corte ha dimostrato che Maldonado è annegato e ha chiuso le indagini sul caso nel 2018, misura contro la quale i parenti di Al-Harfist hanno presentato ricorso.

READ Gli ex presidenti chiedono a Maduro di collaborare al lancio del 'nuovo' Unasor Santiago Maldonado, prima di subire la repressione della Gendarmeria.

2023 – Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà

Celebrando la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, Istituito nel 1993 dalle Nazioni Unite Sensibilizzare sulla necessità di porre fine allo “scandalo morale” rappresentato dalla miseria e dall’indigenza sofferte da milioni di persone nel mondo.