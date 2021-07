Dov’è Estelle? La tragica attesa della famiglia dell’ultima persona scomparsa nel crollo di un edificio a Miami

Questo venerdì 23 luglio, un giorno dopo le Sampling Towers in direzione sud sul lato Surface del confine di Miami Beach, i vigili del fuoco hanno annunciato la fine della ricerca delle vittime.

Il 24 giugno crolla l’edificio 97 persone sono morte E manca almeno una persona.

Il luogo in cui è stato costruito il condominio è praticamente pulito, e sebbene la scientifica sia ancora sul posto per indagare sulle cause del crollo tra le macerie, non ci sono ancora corpi da perquisire ufficialmente.

Dopo un mese di migliaia di tonnellate di macerie, cemento e pietre, nessuno dei sopravvissuti è sopravvissuto tranne che nelle prime ore dopo la tragedia e i corpi sono stati recuperati – le squadre di soccorso della contea di Miami-Date hanno abbandonato il loro sito costruito sulla diga, i risultati della ricerca sono stati annunciato.

“Semplicemente ci è venuto in mente allora CatastroficoAlan Kominski, capo dei vigili del fuoco, ha sottolineato che gli uomini e le donne dell’azienda hanno lavorato instancabilmente. 12 ore di fila Si sono accampati in questi giorni sul luogo della tragedia.

I funzionari intervenuti alla conferenza hanno rifiutato di chiarire se le mani della scientifica devono ancora essere identificate.

Il relitto dell’edificio è stato portato in un luogo vicino all’aeroporto di Miami.

L’ultima vittima

Estelle Hedia ha 54 anni. Foto: social network

Parenti e amici di Estelle Hedia, 54 anni, scomparsa nella tragedia, hanno chiesto alle autorità di non rinunciare a localizzare e identificare il suo corpo.

“Voglio mia sorella Stai calmo, k Se lo merita”, ha detto suo fratello, Ike Hedya, della CNN.

Un’amica di famiglia, Leah Sutton, ha detto all’agenzia di stampa AP che i soccorsi meritavano tutto il merito per il loro lavoro”.Ma allora Trova Estelle. ”

Le autorità hanno identificato 97 vittime: 96 soccorse dal luogo dell’incidente e una morta in ospedale.

Se Hedia viene finalmente trovata, Il bilancio delle vittime del sito salirà a 98.

La sua famiglia vuole seppellirla con riti ebraici, per i quali sono necessari i suoi resti.

Presentato dal fratello di Estelle Campioni di DNA Stare con gli ufficiali significa che possono identificarla quando la trovano.

“Potremmo ricevere una chiamata oggi, ma potrebbero volerci diverse settimane”, ha detto Ikea Hedia in un’intervista alla CNN. “[Es] Impossibile saperlo in questo momento. ”

Hedia ha spiegato che ogni volta che arrivava una chiamata dal prefisso 305 di Miami, si fermava sulle sue tracce. Finora hanno tutti consegnato lo stesso messaggio: Le autorità stanno ancora cercando i resti.

In una conclusione controversa, pochi giorni fa, quando il giudice di Miami-Tate Michael Hansman ha approvato la vendita del terreno dove si trova Sampline Towers South, con l’intenzione di poter fornire un risarcimento economico alle vittime del crollo, entrambi i parenti del sopravvissuti.

Soria Cohen, che ha perso il marito Brad nell’incidente, ha dichiarato in un’intervista alla televisione locale di non aver capito la decisione del giudice.

“Non riesco nemmeno a immaginare scandali come questo. Immagina che fossero tua moglie, i tuoi genitori oi tuoi nonni a fare affidamento su di esso per fare soldi”.