La diversità della selezione di 233 film di quest'anno, elogiata da molti per essere tanto diversi tra loro quanto la stessa giuria internazionale, è stata generalmente accolta con favore.

233 film sulla caccia all'orso d'oro.

Apertura della 74a sessione della Berlinale.

La giuria che presiede il vincitore del premio di quest'anno Lupita Nyong'oOscar come migliore attrice non protagonista. Sono venti le produzioni in lizza per il primo premio: The Orso d'oro.

Nella serata di apertura, i fan hanno fatto la fila per ore per guardare il dramma irlandese Small Things Like This di Tim Mellants. Ha come protagonista Cillian Murphy ed è prodotto da Matt Damon.

la cucina, Cuculo E Piccole cose come questa E' tra i film più attesi dell'anno.

Quest'anno la giuria dovrà affrontare serie difficoltà per decidere quale film riceverà l'Orso d'Oro.

Questo è l'ultimo anno per i direttori del festival Carlo Chatrian E Mariette RiesenbeckChe lascerà il suo incarico dopo cinque anni alla guida del potere.

IL tappeto rosso È già stata teatro di tre proteste: contro Il massacro dei palestinesi A Gaza contro razzismo E contro il partito di estrema destra Alternativa alla Germania In quella che potrebbe essere l'edizione più politica della Berlinale degli ultimi decenni.