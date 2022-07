5 consigli che volevo ricevere prima di immergermi nella realtà virtuale

Il Realta virtuale È un mondo meraviglioso che deve ancora aprire un buco più grande di quello che ha lui. Tuttavia, sempre più persone sono incoraggiate a provare questa tecnologia, ma è necessario tenere conto di una serie di cose. Quindi, nella prossima guida, vi lascio 5 consigli Volevo riceverlo da qualcuno che aveva già più esperienza. Spero di servirti!

5 consigli per iniziare nella realtà virtuale

Allora ti lascio 5 consigli Avrei voluto conoscerla prima di imbarcarmi nel vasto mondo della realtà virtuale.

1. Concediti tempo

Alcune persone provano vertigini le prime volte che giocano. Ad esempio a me è successo con Skyrim. Le vertigini dipendono anche dal dispositivo utilizzato, ma possono verificarsi anche se entriamo in esperienze molto forti senza abituarci al corpo. Pertanto, è consigliabile iniziare con alcuni semplici esperimenti o giochi visivi. È solo questione di tempo.

2. Non essere solo nei giochi

VR Offerte Molto più dei videogiochi Come aree di incontro, attività o esperienze cinematografiche. È importante capire che non è solo un’esperienza da suonare e scoprire che diversi tipi di pubblico possono trarne vantaggio.

3. Cerca accessori per migliorare l’esperienza

là Accessori Come bretelle o guanti che rendono l’esperienza più confortevole. Penso che indossiamo un casco in testa o abbiamo i comandi nelle nostre mani. Pertanto, è importante che siano il più comodi possibile e, a volte, vale la pena investire molto per ottenere molto.

4. Hai abbastanza spazio

È vero che abbiamo bisogno Spazio vuoto Per la sua dipendenza dalle attività, ma con molte altre, non è così necessario. Tuttavia, dobbiamo assicurarci di avere la persona giusta. Soprattutto all’inizio, è facile perdere la direzione e finire vicino a un mobile o a una TV, anche se i tuoi occhiali segnano la scena.

5. Tenere pulita l’attrezzatura

Questo è molto importante e simile Le tastiere richiedono una certa manutenzioneAnche gli occhiali per realtà virtuale. Se non lo facciamo, i resti di sudore attecchiranno ancora, provocando odori sgradevoli o usura del materiale. Tieni presente che suderemo molto, soprattutto se utilizziamo giochi molto attivi. Una buona pulizia e manutenzione sono molto essenziali.