6 anziani sono morti in un incendio in un appartamento in Italia

00:01



Un cortocircuito potrebbe aver scatenato un incendio in una casa di riposo nel nord Italia, uccidendo sei anziani e trasferendone 80 negli ospedali della zona.

Secondo la rete italiana Roy News, i morti includevano cinque donne e un uomo, tutti di età compresa tra i 69 e gli 85 anni. Quattro di loro sono morti per inalazione di fumo e due sono morti per gravi ustioni. Più di 80 persone sono rimaste ferite, la maggior parte per avvelenamento, di cui tre in condizioni critiche.

Le squadre di soccorso hanno detto che la situazione era “estremamente complicata per la presenza di fumo” e che la struttura era diventata parzialmente inagibile, quindi alcuni ospiti erano stati spostati in un’altra parte dell’edificio.

In risposta all’emergenza, una decina di ambulanze, autopompe e un carro funebre erano di stanza nei pressi dell’edificio. Sul luogo dell’incidente si è recato il sindaco della città, Giuseppe Sala. “Si ritiene che l’incendio sia iniziato in una stanza in cui due occupanti sono stati carbonizzati a morte”, ha detto.

C’è un’indagine aperta per determinare la causa dell’incendio e “l’ipotesi più probabile è un corto circuito”, ha detto all’AFP l’alto funzionario nazionale dei vigili del fuoco Luca Cari.

Il centro a tre piani, costruito nel 1920, era una struttura comunale “gestita da un imprenditore privato per molti anni”, ha detto il sindaco.

Le persone anziane con vari gradi di dipendenza vivevano nel campus, ma non necessitavano di cure ospedaliere.

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al sindaco di Milano per esprimere la sua “solidarietà ai feriti e ai soccorritori”.

Circa 170 persone sono state evacuate dai servizi di emergenza, che si sono tirate fuori “l’una nelle braccia dell’altra”, ha detto ai giornalisti il ​​​​sindaco di Milano.

I servizi comunali cercano soluzioni per ricollocare decine di sfollati.

“Abbiamo visto persone anziane che si proteggevano il volto con panni bagnati e poi sono state evacuate, alcune in sedia a rotelle, altre in deambulatori”, ha raccontato all’agenzia di stampa ANSA la vicina Lucia, che si è svegliata nella notte con le sirene.

Il premier italiano Giorgia Meloni ha espresso “tutta la sua solidarietà alle persone colpite dall’incendio” e ha espresso “le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime” in un messaggio su Twitter.

La residenza di Milano è stata duramente colpita durante la prima ondata della pandemia di Covid nella primavera del 2020, con 53 morti, ha riferito il quotidiano Il Corriere della Sera.

