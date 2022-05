6 trucchi per migliorare la scrittura con Gboard

gboardGoogle Keyboard è uno dei più utilizzati perché ha delle opzioni molto interessanti che lo rendono uno strumento utile e pratico. Ad esempio, possono esserlo Usa Bitmoji Facilmente per rendere le chat più divertenti e private. Inoltre, ha impostazioni per migliorare la digitazione, facilitando notevolmente questo processo.

Le impostazioni di Gboard offrono all’utente tutta la libertà di cui ha bisogno per digitare comodamente.

Qui ti diremo le migliori configurazioni in modo da poter ottenere il massimo dalle capacità di Gboard. Soprattutto, avere ogni opzione è un compito facile e veloce. Si tratta solo di seguire le indicazioni alla lettera.

– Riduci il ritardo della pressione lunga: Si consiglia di ridurre il ritardo in modo che il menu possa essere abilitato rapidamente. Accedi a Gboard e vai su “Impostazioni” – “Preferenze”. Scorri verso il basso e tocca “Ritardo pressione lunga”. Imposta il ritardo come preferisci e infine seleziona OK.

– Attiva il tasto emoji: Se usi frequentemente gli emoji, è meglio che tu abbia la scorciatoia. La buona notizia è che puoi attivare un tasto dedicato solo agli emoji in modo che l’accesso ad essi sia istantaneo. Devi solo andare su “Impostazioni” – “Preferenze” e attivare “Mostra interruttore emoji”.

– Correzione automatica migliorata: Una caratteristica notevole di Gboard è che è in grado di apprendere il tuo stile di scrittura per migliorare le correzioni. Quindi, entra nel menu “Correzione testo”. Lì modificherai ciò che desideri, come “Mostra barra dei suggerimenti”, “Suggerimenti per la parola successiva”, “Correzione automatica”, “Annulla correzione automatica su backspace”, “Maiuscole automatiche” e “Punto spazio doppio”.

– Facilita la digitazione a scorrimento: Sono disponibili due tipi di ingranaggi che fanno un’enorme differenza. “Mostra gesti traccia” – Crea una linea che segue il movimento del dito sulla tastiera, aumentando così la precisione della digitazione. Abilita gesto di eliminazione: consente di eliminare una o più parole semplicemente scorrendo verso sinistra dal tasto Elimina.

Aggiunta di parole al dizionario personale: Se si utilizzano parole che il dizionario non riconosce, è facile aggiungerle al dizionario per evitare che vengano contrassegnate come errori. Vai su “Impostazioni” – “Dizionario” – “Dizionario personale” e scegli la tua lingua preferita. Nell’angolo in alto, fai clic sul pulsante “Aggiungi (+)”, nella nuova schermata che si aprirà, inserisci il termine che desideri aggiungere.

Ottimizzazione degli appunti: Qui è meglio abilitare due importanti funzioni. “Mostra testo e immagini copiati di recente nella barra dei suggerimenti”: quando copi testo o un’immagine, Gboard abiliterà un pulsante per incollare facilmente ciò che hai selezionato. “Salva gli screenshot più recenti negli appunti” – Quando acquisisci uno screenshot, questo verrà automaticamente salvato negli appunti. Inoltre, verrà attivata un’opzione per incollarlo nel campo di testo.