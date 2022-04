Abbandonato non è Silent Hill e i suoi creatori si sono scusati con Konami

A questo punto, deserted non è chiaramente né il gioco di Hideo Kojima né il nuovo Silent Hill. I sospetti sono stati alimentati per settimane con teorie dei fan, ma anche perché lo sviluppatore, Blue Box Game Studios, ha accennato a prove che indicano questa possibilità. Tuttavia, il regista Hasan Kahraman ne ha parlato ancora in un’intervista a Sacred Symbols +, dove ha ammesso di essersi scusato con Konami.

“Li ho chiamati. Era davvero nervoso perché la gente pensava che si trattasse di Silent Hill e gli è sfuggito di mano. Sai, lo siamo. sviluppatore junior che non ha mai avuto un pubblico così alto, quindi non abbiamo esperienza”.

No, non è Hideo Kojima.

La teoria secondo cui Hideo Kojima era dietro i Blue Box Game Studios è presto trapelata. Dalle iniziali del regista a qualche espediente di marketing, tutto è stato osservato con una lente d’ingrandimento. Inoltre, studia Ha promesso di rilasciare un demo/trailer Con un’app per PlayStation 5, ma ha ritardato inaspettatamente il suo arrivo e oggi puoi goderti solo un trailer nell’app.

“Voglio solo fare un breve video per mostrarmi e dimostrare di essere una persona reale. Non sono molto imparentato con Hideo KojimaNon sono un attore e non lavoro per Silent Hill. Quindi sì, volevo solo confrontarmi con te. Sono reale e spero che avremo presto un Q&A”.

Prima di eliminare alcuni tweet Ci sono state speculazioni su una possibile cancellazione Da abbandonato, ma lo studio è uscito Delle voci negate questa possibilità. Il gioco è ancora pianificato per PS5 e non ha ancora una data di uscita specifica. Hanno promesso Introduzione all’inizio del 2022, ma posticipata.

fonte | VGC