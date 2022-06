PS5 ha venduto più di 20 milioni di console in tutto il mondo

Sony ha notato che nel suo primo anno fiscale, la PS5 ha impiegato 82 minuti per vendere 80.000 console, mentre la PS4 ha impiegato nove giorni nello stesso periodo.

Sony Intrattenimento Interattivo (SI) ha venduto più di 20 milioni console playstation 5 (PS5) in tutto il mondo da quando è stato immesso sul mercato; Questo è stato condiviso da uno sviluppatore video giocoÈ una sussidiaria della Sony Corporation giapponese.

Dopo aver pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario all’inizio di maggio 2022, SIE ha riferito di aver spedito 19,3 milioni di console in varie regioni del mondo. Tuttavia, nei primi giorni di giugno, l’azienda ha superato i 20 milioni di sfollati.

In una dichiarazione, Veronica Rogers, Senior Vice President e Director of Global Sales and Business Operations, ha ringraziato i fan per il loro continuo supporto e ha sottolineato che la produzione di PS5 aumenterà in futuro.

“Per quei fan che non hanno ancora una console, sappi che stiamo pianificando un aumento significativo della produzione di PS5 quest’anno; E stiamo lavorando senza sosta per assicurarci che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che lo desiderano.“.

PS5 vs PS4

Da parte sua, l’analista dell’industria dei videogiochi Daniel Ahmed ha confrontato le vendite tra PS5 e PS4:

“Con una domanda che supera di gran lunga l’offerta, grazie ai persistenti problemi con la carenza di parti, la PS5 è attualmente in ritardo rispetto allo slancio delle vendite di PS4; Ma Sony mira a cambiarlo. La società prevede che la nuova console supererà le vendite di PS4 nel 2024, supponendo che possa risolvere il problema della carenza di prodotti.anche”.

In un recente rapporto, Sony ha indicato che la PS5 (durante il suo primo anno fiscale completo) ha impiegato 82 minuti per vendere 80.000 console, mentre la PlayStation 4 ha impiegato nove giorni in un periodo simile. Attualmente, la PS5 è ancora dietro la PS4. Tuttavia, Sony si aspetta che la PS5 superi il suo predecessore nel suo quarto anno di vendite.

