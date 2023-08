Il design del chip più potente per le nuove GPU AMD RX 8000 è stato filtrato

Aspetti principali: Il Navi 4C presenta più chip rispetto ai suoi predecessori.

AMD ha annullato l’integrazione di chip di fascia alta nella sua versione futura, RDNA 4.

Il design del chip più potente possibile nella serie di GPU AMD RX 8000 sta già navigando nelle acque di Internet. I rapporti trapelati suggeriscono una configurazione multi-chip altamente complessa, che potrebbe superare di gran lunga le generazioni precedenti.

Purificazione abbonato Di Youtuber Moore’s Law Is Dead (MLID), che descrive in dettaglio il chip GPU Navi 4C. Questo dovrebbe far parte dell’RX 8900 XTX che AMD ha finito per realizzare. così, I chip Navi 4C potrebbero apparire in carte di fascia alta dalla linea RDNA 4 cancellata o nella linea RDNA 5.

Come accennato in MLID, il progetto candidato Rivela un’architettura di chiplet multi-interconnessi Con tre Active Intruder Templates (AID), Multimedia e Input/Output Module (MID). Questi chip, che sono unità di elaborazione specializzate e indipendenti che fanno parte dell’architettura del chip, sono disposti su un substrato rigido, con ciascun helper contenente tre die di unità shader (SED) impilati verticalmente.

Sebbene la perdita mostri solo una parte del design completo, è suggerita Ci sono stampi di controllo della memoria aggiuntivi che non sono mostrati nel diagramma. Questa complessità può spiegare l’eliminazione degli SKU (SKU, varianti specifiche del modello di scheda grafica), poiché il design può presentare sfide di sviluppo.

Sebbene il design trapelato di Navi 4C sia considerato più complesso rispetto alle precedenti configurazioni MCM (Multi-Chip Module), Potrebbe essere un importante passo avanti nella tecnologia dei chip. La disposizione da 13 a 20 chiplet in un unico pacchetto indica la ricerca di prestazioni ed efficienza più elevate nelle future GPU AMD RX 8000.

Nonostante gli ostacoli, questa fuga di notizie potrebbe fornire preziosi indizi sulla direzione in cui AMD sta prendendo le sue innovazioni grafiche.

L’intelligenza artificiale e il mining di criptovalute stanno aumentando la domanda di GPU

La domanda di schede grafiche come quella di Nvidia (il principale concorrente di AMD) ha raggiunto proporzioni senza precedenti nel mondo della tecnologia, secondo rapporti Affari interessati. Con l’aumento dell’interesse per l’intelligenza artificiale (AI), La domanda di GPU supera l’offertaCiò solleva sfide e opportunità in questo settore.

in questo senso, Aziende come Hive Digital stanno iniziando a utilizzare le loro GPU che utilizzavano per estrarre Ethereum e altre criptovalute per attività relative all’intelligenza artificiale.ha dichiarato a CriptoNoticias uno dei suoi dirigenti senior.

L’espansione dell’intelligenza artificiale è stata un importante catalizzatore per la domanda di schede grafiche. Spinte dal successo di modelli come ChatGPT, che ha creato scalpore nel campo dell’intelligenza artificiale, le aziende di questo settore hanno ottenuto risultati finanziari eccezionali. Ad esempio, Nvidia ha aumentato il suo valore totale a quasi $ 1 trilione a maggio. In tal modo, è diventata la sesta azienda più preziosa al mondo.