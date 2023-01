Anita Poynter, delle Pointer Sisters, muore a 74 anni

L’interprete è stato uno degli autori di successi come “I’m So Excited”, “Jump” e “Fire”.

Cantante americana Puntatore Anitamembro delle pluripremiate Pointer Sisters, È morto sabato all’età di 74 anni di cancro.Secondo la sua propaganda, in un comunicato diffuso oggi, domenica. Insieme alle sorelle Bonnie, John e Ruth, Anita ha fondato la soul band che per anni ha deliziato i fan di tutto il mondo con successi come “Sono così emozionato”E “salta” e “fuoco”.

Il gruppo di Oakland, in California, ha pubblicato il suo primo album nel 1973 e ha ricevuto tre Grammy Awards nel corso della sua carriera. Anche Anita lo era Conosciuta per la sua carriera da solistadove ha ottenuto successi come Overnight Success, anche se gran parte della sua fama deve al lavoro corale delle Pointer Sisters.

“È con grande tristezza che vi comunico che il mio cliente, L La vincitrice del Grammy Award Anita Pointer delle Pointer SistersDeceduto Dopo un’eroica battaglia contro il cancroRoger Neal ha dichiarato su Instagram che la morte è avvenuta a Capodanno nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla sua famiglia, secondo la CNN.

“Anche se siamo profondamente addolorati per la perdita di Anita, Ci conforta sapere che ora è con sua figlia Jada, Lo afferma la famiglia del cantante in un comunicato.