Annuncia che il film “The Defenders” non sarà disponibile a marzo

Netflix sta perdendo una parte importante del suo cartellone. L’azienda informa i suoi utenti – potete vedere alcuni screenshot con l’avviso di seguito – che la serie Marvel non sarà disponibile sulla piattaforma il prossimo mese. “Daredevil”, “Luke Cage”, “Jessica Jones”, “Iron Fist”, “Punisher” e “The Defenders” usciranno il 28 febbraio.

L’annuncio è stato trasmesso dalla stessa Netflix ai suoi clienti. Abbiamo potuto verificare che, in Spagna, all’avvio di capitoli di qualsiasi serie, la piattaforma di streaming include un breve avviso in alto a sinistra dello schermo che avverte che la modifica verrà apportata entro poche settimane: Questa serie è disponibile fino al 28 febbraio..

In pratica, il cambiamento porterà al ritiro Oltre 160 episodiAggiunte diverse stagioni di ‘spericolato’e “Jessica Jones”e “Luca Gabbia”e ‘pugno di ferro’e difensori S punitoriL’attività di produzione è stata avviata in un arco di poco più di quattro anni. Il primo capitolo di Daredevil è della primavera del 2015. E l’ultimo è di Jessica Jones, della metà del 2019.

piattaforma Conferma per cosa c’è su Netflix che i loro diritti Stanno tornando alla Disney. Al momento non si sa, sì, dove le classi saranno disponibili d’ora in poi.

La “caduta” dei titoli Marvel arriva poco dopo che la Disney ha iniziato a utilizzare i personaggi degli spettacoli Marvel di Netflix nelle sue produzioni. Abbiamo già potuto vedere Matt Murdock, per esempio, nel film “Spider-Man: non c’è modo di tornare a casa”; e Kingpin su Disney + Occhio di Falco. La piattaforma di streaming, a sua volta, sta cercando la sua nicchia nella produzione di fumetti, con esperienze frustranti, come L’ultima serie “L’eredità di Giove”.

sul futuro dei contenuti, Limite Conferma che la Disney ha già dei piani per “Daredevil”, “Jessica Jones” e “Luke Cage”, anche se nota che la società al momento non parla di come prevede di distribuire le stagioni in futuro, almeno per il resto del mese — potrebbe goderselo su Netflix. Un’opzione sarebbe Disney+, che sta già ospitando “Hawkeye”.