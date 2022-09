Anteprime in ritardo, coppie, single, single

Mesi dopo rispetto a prima e dopo l’iscrizione estiva, Questo mercoledì viene finalmente rilasciata la quinta versione Da L’isola del conflitto.

Mitele Plus ha già due lotti speciali di anteprima per questa stagione, ma finalmente gli spettatori hanno potuto godersi la premiere di questa nuova versione come Cinque nuove coppie affronteranno questa sfida nella Repubblica Dominicana.

Javi, Claudia, Andrew, Paula, Manuel, Sarah, Mario, Laura, Samuel, Tania Vivranno separatamente in ville con seducenti uomini e donne single. ma anche reality show Da Cuarzo Producciones, sempre servito da Sandra BarnidaE il Metterai alla prova il tuo amore di più con nuova meccanica.

Il primo programma è servito come introduzione. Tutti hanno mostrato le insicurezze oi problemi che avevano nei loro partner che volevano risolvere, ma hanno creato Intento a perdere il controllo. Dovremo aspettare l’ultimo programma per vedere se è così.

Dopo aver visitato la cittadina, la conduttrice ha spiegato i nuovi meccanismi: Le luci della discordia. cinque colori – rosso, blu, verde, rosa e arancione – si accenderà per avvertire di attraversare il confine nell’altro villaggio, e Ogni luce appartiene a una coppia. Il problema è che non conoscono il suo colore, quindi rimarranno con incertezza.

Più tardi, hanno incontrato i seduttori: dieci ragazze e otto ragazzi. Con la sua introduzione, la tensione ha cominciato a crescere a causa di Claudia conosceva uno di loro, Brian, con il quale aveva avuto una relazione in passato.. Ma la sorpresa è stata ancora più grande quando Apparve Edgar, il suo gemello identico che fu accettato anche da Claudia.

quanto era brutto Javi ha subito fatto simpatizzare il pubblico con lui. Hanno anche visto somiglianze con lui e i partecipanti precedenti: CristoforoE il MelissaLucia e Pablo, perché loro quattro sedevano nello stesso posto sul rogo.

Samuel era un’altra persona che sembrava passare un brutto periodo La sua separazione dalla sua ragazza Tania. Ma forse non tanto quanto avrebbe voluto mostrare il giorno successivo, quando ha detto di non parlare quasi con nessuna donna single e ne ha discusso per registrare che era socievole.

Anche quelli che hanno passato dei brutti momenti, in un altro modo, lo sono stati Mario e Laura. La tensione è esplosa offrendo le tentazioni di scegliere un primo appuntamento, quando ha scelto Adrien perché ha trovato in lui le mancanze che aveva con il suo partner. Questa era l’ira di Mario Si separarono senza salutare, completamente arrabbiati.

Quello che ha detto addio in un modo diverso è stato Javi che lo ha lasciato a pezzi dal dolore e dal pianto e quasi senza respirare quando è stato separato da lui. Claudia. Chi, a proposito, Se n’è andata con Aitor, il suo primo appuntamento, un ragazzo che conosceva anche in passato.

Ora dovremo aspettare mercoledì prossimo per vedere come progrediscono le trombe o non le trombe. ma prima, Lunedì andranno in onda discorso di tentazionepresentato da Sandra Barneda, che presenterà foto esclusive.