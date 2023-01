Apple potrebbe rilasciare alcuni “AirPods Lite” per competere con altre cuffie wireless più economiche

Le cuffie cablate appartengono al passato. Ora quasi tutti hanno modelli wireless. Alcuni sono più costosi e hanno le ultime novità TecnicaAltri sono più economici e possono godere di meno opzioni. Forse, Uno dei più famosi è il famoso AirPodsdi cui Apple ha già rilasciato diverse versioni.

Abbiamo il AirPod 2a e 3a generazione e AirPods Max. Tutti hanno prezzi molto alti che possono essere giustificati dalla tecnologia che usano, ma non entrano nelle tasche di tutti. Ma questo è stato finora perché il marchio Apple sembra occuparsi del design Versione economica Per chi non può permettersi quelli più costosi.

Secondo Jeff Bo, analista di Haitong Intl Tech Research, la società si sta sviluppando AirPod Lite. Questo è fantastico dispositivo Più economico potrebbe uccidere le aziende il cui fattore di differenziazione che ha permesso loro di competere con Apple era il prezzo.

Nota Visto da 9to5Mac È la prova che bisogna credere che il team Apple potrebbe lavorare su “AirPods Lite”. Oltre a ciò, gli ultimi dati suggeriscono anche che il produttore potrebbe tentare di coprire una nicchia di mercato più ampia. Secondo fonti del settore, la domanda di AirPods diminuirà nel corso di quest’anno, e tra i 3 milioni di unità vendute nel 2022, Nel 2023 ne verranno ordinati solo 63 milioni.

Dal lancio di AirPods 3 nel 2021, manzana Ha offerto il suddetto modello a 169 dollari e continua a vendere la seconda generazione a meno di 129 euro. Pertanto, è prevista una versione Lite Non costa quanto le cuffie precedenti. $ 99? meno? Anche se vorremmo sapere quanto costerà, si tratta ancora solo di indiscrezioni e non si sa quali funzioni avrà.

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi le ultime notizie sulla tecnologia nella tua e-mail.