Apple sta già testando gli adattatori USB-C su iPhone

Solo qualche giorno fa abbiamo parlato dei primi rumor a cui Apple potrebbe prepararsi Usa il connettore USB-C per il tuo prossimo iPhone nel prossimo anno. L’ipotesi che ora sta prendendo sempre più importanza, dopo Bloomberg Assicurati che l’azienda già Test di espansione degli adattatori USB-C È già presente nel MacBook e nell’iPad nel resto del suo ecosistema.

Fonti Bloomberg affermano che il trasformatore in prova potrebbe “Lascia che iPhone in futuro Lavora con accessori progettati per il tuo connettore Lightning esistente» Più la stessa transizione al connettore USB-C. Ciò potrebbe significare un adattatore da Lightning a USB-C per cose come scanner di carte di credito o unità flash che si collegano a iPhone esistenti. Alcuni cambiamenti che segnalerebbero, quanto prima, al prossimo anno.

In effetti, il passaggio a USB-C sarebbe un miglioramento per gli iPhone di Apple, con un connettore Lightning leggermente più grande, ma Fornisce una ricarica più rapida e il trasferimento dei dati. Tuttavia, mentre l’evoluzione da micro USB a USB-C sembra solo questione di tempo, Apple continua a difendere gli esclusivi caricabatterie Lightning del brand.

Tuttavia, indipendentemente dai potenziali interessi di Apple, va oltre la pratica di standardizzare i dispositivi tecnologici allo stesso standard perseguito dall’Europa, trainata principalmente dalla ricerca sulla riduzione dei rifiuti elettronici, Nuova legislazione La proposta per i territori europei richiederebbe un ripensamento completo dei suoi porti. In effetti, se continui ad avanzare come fai, Apple dovrà farlo Offri questa compatibilità USB-C in modo da poter continuare a vendere i loro telefoni nello spazio comunitario.

Per questo, sebbene questa nuova normativa non sembri entrare in vigore fino al prossimo anno 2026, tutto indica che Apple sta guardando a un graduale cambio dei suoi dispositivi, che potrebbe partire già dal prossimo anno.