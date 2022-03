Apple sta pagando un altro giro di bonus speciali di $ 200.000 ad alcuni dipendenti

azienda Apple (AAPL) Paga per pochi altri ingegneri Bonus Round di Private Equity Come parte di una campagna insolita per trattenere i talenti chiave, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Il produttore di iPhone ha distribuito premi negli ultimi giorni Per una selezione di dipendenti nei dipartimenti di ingegneria del software e dell’hardwareLe persone, che hanno chiesto di non essere identificate, hanno affermato che la mossa non è pubblica. I premi variavano da circa $ 100.000 a oltre $ 200.000 In unità di stock limitate Alcuni nella società li chiamavano sovvenzioni speciali di ritenzione.

I bonus sono progettati per impedire ai dipendenti di andarsene e possono diventare più preziosi nel tempo se il prezzo delle azioni Apple continua a salire. Le scorte sono aumentate di oltre il 40% negli ultimi 12 mesinonostante un leggero calo nel 2022, fa parte di un più ampio calo dei titoli tecnologici.

Apple l’ha già consegnato Bonus speciali basati su azioni di dicembre, con bonus superiori a $ 180.000. In questo caso, i pagamenti sono andati Per i dipendenti del gruppo di tecnologia hardware dell’azienda, che progetta i propri chip personalizzati, e il team che lavora su cuffie futuristiche per realtà virtuale e aumentata. Ma in passato era raro che Apple ricorresse a tali bonus.

La società ha visto una certa diminuzione del suo gruppo di progettazione di chip e della società madre di Facebook, Meta Platforms Inc. (FB), Il reclutamento di ingegneri si è intensificatocon l’obiettivo di lavorare nel cosiddetto metaverso.

Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che ci sono meno dipendenti che ricevono vantaggi speciali in questo ciclo rispetto a dicembre. Un portavoce di Apple Inc., con sede a Cupertino, in California, ha rifiutato di commentare.

Alcuni ingegneri sono stati informati dei loro bonus dai massimi dirigenti nei loro dipartimenti. Nelle ultime settimane, ha dettoLa società ha anche assegnato bonus annuali modello e adeguamenti dei compensi prima della data di assegnazione del 15 aprile. Le quote dei dipendenti vengono assegnate due volte l’anno, ad aprile e ottobre.

Anche l’inflazione ha esercitato una pressione Sui datori di lavoro per aumentare la retribuzione. Apple si prepara a tornare in ufficioÈ fonte di stress per alcuni dipendenti. Entro maggio, l’azienda richiederà agli ingegneri e agli altri dipendenti dell’azienda di lavorare fuori ufficio almeno tre giorni alla settimana.

Questo articolo è stato tradotto da Mariam Salazar